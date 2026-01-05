Pablo Iglesias ironiza sobre Trump y Groenlandia: "La UE debería convencer a Dinamarca de entregarla"

El ex vicepresidente del Gobierno y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha reaccionado con ironía al renovado interés del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por Groenlandia, una región autónoma que en estos momentos forma parte del Reino de Dinamarca.

A través de un mensaje publicado en su perfil de X (antes Twitter), Iglesias cuestionó la capacidad real de la Unión Europea para defender a uno de sus socios frente a una eventual presión estadounidense.

"Llegados a este punto, la UE debería persuadir a Dinamarca (país de la OTAN), de que tenga sentido práctico y entregue Groenlandia a EEUU de una vez", ha escrito Iglesias.

En su mensaje, el que fuese político añadió que ni Francia (a pesar de disponer armas nucleares) ni el resto de socios comunitarios defenderían a Dinamarca en un hipotético conflicto con Washington, concluyendo con un lacónico "si ya total".

Las palabras de Pablo Iglesias llegan poco después de que Donald Trump reiterase públicamente su interés por Groenlandia durante una comparecencia ante los medios a bordo del Air Force One el apsado 4 de enero. El mandatario estadounidense aseguró que la isla es clave para la seguridad nacional de Estados Unidos, debido a su ubicación estratégica en el Ártico y a la presencia de barcos rusos y chinos en la zona.

Además de su valor geopolítico, Trump destacó el potencial económico del territorio, señalando que Groenlandia alberga uno de los mayores depósitos de tierras raras del mundo, así como importantes recursos minerales que pueden ser estratégicos para el comercio y la industria estadounidense.

Si volvemos a las palabras de Pablo Iglesias, aunque formuladas en tono irónico, ¿sería la UE capaz de mirar atrás si Estados Unidos reclama la soberanía de Groenlandia? ¿O defenderían los derechos de Dinamarca?