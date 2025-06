Pablo Iglesias sobre el futuro de Pedro Sánchez: "Para el PSOE es devastador"

El PSOE se encuentra en un momento crítico de su mandato. Los casos de corrupción que salpican al partido han condicionado la investidura de Pedro Sánchez y la presión política se ha intensificado tras las últimas actuaciones judiciales vinculadas al 'caso Koldo'. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado las sedes del PSOE en Ferraz, Adif, el Ministerio de Transportes y la Dirección General de Carreteras por presunta corrupción en contratos de mascarillas durante la pandemia.

Pedro Sánchez tendrá que decidir a partir de ahora que rumbo toma con su partido. A esta cuestión ha tratado de contestar Pablo Iglesias, fundador de Podemos y exvicepresidente del Gobierno, en la última emisión de ‘Malas Lenguas’, en TVE.

“Una es no hacer nada e intentar cambiar de tema, que es lo que está haciendo. No hago nada y digo que no estoy de acuerdo con el presupuesto del 5% en Defensa para demostrar que soy un presidente bolivariano y de extrema izquierda. De hecho, muchos han entrado a este trapo, diciendo ‘qué presidente más de izquierda tenemos”, afirma.

Otra de las alternativas que cree Pablo que elegirá Pedro Sánchez es la famosa 'moción de confianza': "Tiene dos salidas: una, que te apoyen, pero ya hoy Ada Colau decía que era mejor buscar una candidata mujer que no sea Pedro Sánchez para armar una nueva investidura. Yo creo que ni de coña va a una moción de confianza para perderla y para que el PSOE busque una candidata que logre los apoyos para una investidura”, dice.

En referencia a esto, Pablo ha comparado el caso del PSOE con el PP. “El problema es que se ha puesto encima de la mesa un elemento que para el PSOE es devastador. Yo creo que el PP no pierde ni un voto con los casos de corrupción. La gente tiene clarísimo que el PP, cuando gobierna, reparte contratos a sus empresas amigas, se lleva el dinero y lo maneja un poco mejor que Bárcenas para que no les pillen. Pero eso, para Pedro Sánchez, es devastador. Creo que de eso habla con Illa: 'cómo nos levantamos nosotros de una hos*** que no podemos vender como manzanas podridas, sino que nosotros también formamos parte de un mecanismo de poder", afirma.