Pablo González, empresario: "En España, y esa es una realidad, a los políticos se les paga muy mal. De ahí que tengamos el nivel de mediocridad que tenemos"

Pablo González (Sevilla, 1994) es fundador de la plataforma de recursos humanos Trivu. El emprendedor creó su empresa con tan solo 19 años, antes de terminar sus estudios en Administración y Dirección de Empresas (ADE) en el Instituto de Empresa (IE).

"Trivu nació de una frustración personal, pensando que el mundo estaba cada vez peor, que no había nada que hacer... En mi familia no había antecedentes empresariales, aunque reconozco que mi padre tenía mentalidad emprendedora. Con 19 años, lo que necesitas es no tener consciencia de dónde te estás metiendo. Cuando uno emprende no sabe a lo que se enfrena", explicó en una entrevista para El Periódico.

Durante la charla, González resaltó que el talento de nuestro país necesita "un pacto nacional por la educación". En este sentido, el empresario considera que hay garantizar un "entorno sano" y una colaboración entre las instituciones públicas y privadas.

El CEO de la plataforma Trivu, Pablo González, en el foro Taleñt celebrado en Madrid. / El Periódico

Para el sevillano, "no todo en la vida es crecer y dar saltos hacia arriba, a veces hace falta parar, incluso retroceder, para coger perspectiva y también rodearte de gente que sea capaz de apoyarte en este tipo de situaciones".

A este respecto, es importante saber cuando terminar las relaciones laborales. "Cuando alguien no está aportando o cuando tú no eres capaz de aportar a esa persona creo que hay que ser lo suficientemente maduro y responsable para poner fin a esa relación y saber gestionar la situación de la mejor manera, sin dramatizar", explica al citado medio.

En 2024, González fue uno de los participantes en el debate de laSexta Xplica sobre la sostenibilidad de las pensiones de jubilación. El emprendedor andaluz respondió a las personas que comparan el gasto en las pensiones públicas con el salario de los políticos.

18/03/2026 Sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de marzo de 2026, en Madrid (España). Sánchez afronta una nueva sesión de control en el Congreso teniendo que contestar las preguntas de la oposición sobre el plan ante el impacto económico de la guerra en Oriente Medio, del cual aún el Gobierno no ha dado todos los detalles pero que tiene previsto aprobarse en un Consejo de Ministros extraordinario este viernes, 20 de marzo. El pleno también ha estado marcado por la ausencia de tres ministros clave en la crisis en Oriente Medio, Robles, Cuerpo y Albares, ministros de Defensa, Economía y Exteriores. SOCIEDAD Matias Chiofalo - Europa Press / Matias Chiofalo - Europa Press / Europa Press

"En España, y esa es una realidad a los políticos se les paga muy mal. De ahí que tengamos el nivel de mediocridad que tenemos", afirmó en la tertulia. La respuesta del empresario provocó la reacción de algunas personas entre el público. No obstante, González asegura que "así es muy difícil atraer talento bueno a la política".

Por otra parte, el administrador considera que es un error provocar un debate intergeneracional sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones. "Así la solución no va a llegar nunca", afirma el experto. Anteriormente, el fundador de Trivu habló en el programa sobre los gastos del Estado.

"Creo que ahí es donde tenemos muchísima capacidad de mejorar y que sea mucho más eficiente, que muchas veces no significa gastar menos, sino gastar mejor", comentó en el formato de Atresmedia.