Es noticia
ECONOMÍA

Pablo Gil, experto en economía, estalla al predecir un futuro abarrotado de funcionarios: "¿Pero estamos locos?"

El analista asegura que la cifra de jóvenes que aspiran a serlo es preocupante

Pablo Gil, experto en inversiones con más de 40 años de experiencia

Pablo Gil, experto en inversiones con más de 40 años de experiencia / SPORT.es

Ramón Baylos

Ramón Baylos

Seguro que has escuchado alguna vez aquello de: ¨como funcionario, se vive mucho mejor¨. Una afirmación que nace de la estabilidad laboral que suele ir asociada a este tipo de puestos de trabajo, los cuales se están popularizando mucho últimamente.

Según el experto en economía Pablo Gil, hoy en día la cifra de jóvenes que aspira a trabajar para el estado es preocupante: hasta el 50% de las nuevas generaciones quiere llegar al funcionariado.

Ante estos datos, Gil especificaba que esto generará una problemática muy difícil de resolver a largo plazo y que tiene ver con la escasez de regulaciones que permitan a la población soñar con prosperar más allá de su situación actual.

Con respecto a esto último, el expero se reservaba una crítica hacia la sociedad que se estaría creando por culpa de esta nueva tendencia. Y es que, citándolo textualmente, ¨es mucho más fácil gestionar un rebaño que una jauría¨.

Por otro lado, Pablo Gil señalaba hacia la educación como principal responsable de esta situación en una de sus últimas publicaciones. De esta manera, el experto argumentaba que, hoy en día, los jóvenes no tienen tolerancia suficiente a la frustración. Cosa indispensable para arriesgarte en el ámbito laboral y acabar teniendo éxito.

Además de esto, también preocupa el cómo el Estado será capaz de regular estos puestos de trabajo si la oferta sigue creciendo de forma descontrolada de cara al futuro con tal de mantenerse a flote.

Por tanto, Gil asegura que este fenómeno no solo se debe a lo difíciles que están las cosas actualmente, sino al hecho de que no se anima a los jóvenes lo suficiente como para que sean capaces de salir de su zona de confort.

El conformismo es uno de los mayores obstáculos a la hora de prosperar, y Gil argumenta que este es uno de los principales problemas del emprendimiento en la actualidad: ¨¿Pero estamos locos? ¿Qué clase de país estamos construyendo?¨

TEMAS
