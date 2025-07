Pablo Chiapella toma la decisión final sobre Eurovisión

Todo el mundo conoce a Amador Ribas. El actor de serie de televisión 'La Que Se Avecina' es una eminencia en España, un hombre admirado por toda la audiencia por su excelente papel. En episodio de la serie, Amador canta una canción que la hizo llamar el "Mandanga Style", en el capítulo 9 de la temporada 8. Un tema con letra pegadiza y un ritmo peculiar que se ha popularizado entre los seguidores de la serie.

Pero todo se remonta a hace dos meses, cuando Pablo Chiapella revivió la canción en redes sociales, generando interés y especulaciones sobre una posible participación en Eurovisión 2026.

En un vídeo con el creador de contenido Plex, Pablo Chiapella contó cómo se había gestado la propuesta, aunque todo fue obra de un chico anónimo.

Tras la participación de Melody en Eurovisión, se puso sobre la mesa (de forma irónica) la participación de Amador. Una opción seleccionable, aunque el actor español no es cantante.

Fue cuando un 'tiktoker' se abrió una cuenta falsa del actor y empezó a subir fotos de él, hasta que un día tomó acción y puso "si llegamos a 300.000 likes me presento a Eurovisión". El video superó el millón de visitas y se viralizó. “Me lio un amigo mío, pero no pasó nada. Yo no tenía TikTok, pero un chaval que ponía contenido mío se lo creó y rápido llegó a 250.000 seguidores”, comenzó.

El chico rectificó... y Amador zanja el debate

La broma no parecía molestarle a Amador, pero la reacción del joven le puso totalmente en el foco y empezó a recibir llamadas de medios de comunicación y el apoyo masivo de una legión de fans. “El chaval se cagó tanto que cerró la cuenta”, bromeó el albaceteño. Fue entonces cuando 'Ceciarmy' (creador de contenido) le propuso retomar la propuesta.

“Ahora todo el mundo me está pidiendo que vaya y no voy a ir”, zanjó Chiapella.