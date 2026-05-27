Pablo Alcalde, entrenador personal: "Estas cenas 'ligeras' te hacen despertar con más barriga"

Algunos ciudadanos prefieren evitar la cena para así perder peso, pero es una de las comidas más importantes porque ayuda a evitar ayunos prolongados, aporta los nutrientes necesarios y también previene los bajones de energía o la ansiedad al día siguiente.

No obstante, muchos intentan hacer comidas ligeras, pero el entrenador personal Pablo Alcalde avisó a través de su cuenta de X, antes conocida como Twitter, que hay "cenas 'ligeras' que te hacen despertar con barriga, por lo que hay que intentar evitarlas a toda costa".

La primera de ellas es la ensalada, aunque puede parecer la cena perfecta para perder grasa, el experto en fitness remarcó que "muchas salsas vienen cargadas de aceite, azúcar y calorías escondidas". Quiso dejar claro que "la lechuga no es el problema, pero sí convertir una ensalada en una hamburguesa líquida".

La segunda cena que nombró fue el yogur con granola: "Suena sano, rápido y ligero, pero entre el yogur de sabores, la granola y “un poco más” por encima, puedes meter cientos de calorías sin notarlo".

Otro de los avisos que dio es respecto al pan integral con embutido, debido a que "muchos panes de este tipo son plan blanco con disfraz". Sobre el embutido, el experto fue claro: "Suele venir con sal, grasa y muchas calorías en poco volumen. Cena rápida, barriga lenta".

Pan integral / Google

Tampoco entiende cómo la gente cena tortitas de arroz con crema, aunque matizó: "El problema empieza cuando le pones crema de cacahuete, chocolate, miel o plátano".

Tortitas / Google

El alimentó que no es nada saludable son los cereales 'fitness', según Alcalde. "La caja dice integral, fibra, energía o proteína. Tu hambre solo escucha azúcar y poca saciedad. Te comes un bol. Luego otro más pequeño 'para terminar'. Y al final cenaste como un niño, pero esperas un abdomen de adulto".

Noticias relacionadas

Por último, aseguró que no es nada saludable cenar fruta en exceso: "La fruta es buena, pero cenar solo fruta para compensar el día suele salir mal. No te llena igual que una comida completa con proteína y cuando no cenas de verdad, el hambre vuelve más tarde".