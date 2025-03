Pablo Alborán se pronuncia sobre su experiencia como actor en 'Respira': "He encontrado una pasión casi igual que la música"

'El Hormiguero' tiene un extenso recorrido televisivo. El programa comenzó en 2006, y lleva años liderando el 'acces prime time' siendo uno de los espacios con mayor audiencia en las noches intersemanales, ya que se emite de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

Presentado por Pablo Motos y acompañado de las hormigas Trancas y Barrancas, 'El Hormiguero' realiza entrevistas a personajes públicos de todo tipo y, en algunos programas, los someten a diferentes pruebas de la mano de 'El Monaguillo' o 'Marron'.

El invitado de este miércoles ha sido el cantante Pablo Alborán, que ha acudido al programa para hablar de su nuevo disco. No obstante, también se ha pronunciado sobre su participación en la segunda temporada de la serie 'Respira', que se emite en Netflix.

"Me llama mi representante de cine, Antonio Rubiales, y me dice 'te están llamando para el casting'. Voy a leerme el guion y lo voy a hacer, quiero que me cojan". Curiosamente, la serie está ambientada en un hospital de Valencia, un hecho similar a la delicada situación familiar que ha vivido recientemente.

Alborán lo tuvo claro. "Como me cojan, no es que lo voy a dar todo, voy a intentar entregar mi alma por este proyecto. Y es lo que estoy intentando hacer. Está siendo una experiencia que no voy a olvidar jamás".

Asimismo, el cantante ha deseado que le llamen "para muchas cosas, porque he descubierto algo que me ha hecho muy feliz", y no ha dudado en decir que ha encontrado "una pasión con 35 años casi igual que la música".

El pasado lunes, la actriz Blanca Suárez acudió a 'El Hormiguero', y elogió los dotes como actor de Pablo Alborán. "Es una magnífica persona, un magnífico profesional, se lo está currando muchísimo y creo que es una de las grandes incorporaciones de esta segunda temporada", afirmó.

La primera temporada de 'Respira', emitida en agosto de 2024, fue todo un éxito, lo que ha provocado que Netflix esté grabando una segunda edición de la serie. Y la presencia de Pablo Alborán seguro que despertará el interés de numerosos seguidores del artista.