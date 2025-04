Pablo Alborán se niega a responder a las preguntas clásicas de Broncano en 'La Revuelta': "Me parece de mal gusto"

'La Revuelta' ha supuesto un terremoto en la lucha del acces prime time. La televisión pública compite directamente contra 'El Hormiguero' de Antena 3, anterior líder indiscutible de la franja horaria.

El formato de David Broncano se emite de lunes a jueves a las 21:40 horas, con una duración de 70 minutos. En este colaboran caras conocidas como la de Jorge Ponce, Ricardo Castella o Grison, y cuentan cada noche con algunos invitados que son entrevistados.

Este jueves 3 de abril, Pablo Alborán ha acudido a 'La Revuelta' para promocionar la segunda temporada de 'Respira', la serie en la que participa y para dar algunos detalles de 'Clickbait', su próximo disco que verá la luz en noviembre.

En la entrevista han hablado de diferentes temas, y cuando ha llegado el momento de las preguntas clásicas, concretamente la del dinero en el banco, el cantante se ha negado a dar detalles.

"No te voy a responder. Es que me parece de mal gusto David, te lo he dicho mil veces. He trabajado muchísimo el año anterior y deberías preguntar otras cosas ya. Tienes que cambiar", ha declarado el malagueño.

David Broncano no ha dado crédito y, tras esto, Pablo Alborán ha aprovechado para lanzar un mensaje: "Hay una cosa interesante que no sé quién la dijo el otro día. No sé si fue Marc Giró. Que ya está bien de invertir en guerra, que tendríamos que invertir en paz, que se puede invertir igual. Hay que invertir en paz igual que se invierte en investigación (...) La paz es estar aquí tranquilamente, poder hablar de lo que queremos con libertad, poder evadir tu respuesta del dinero".

Después de este mensaje, el presentador ha asegurado que "eso sí que no lo había hecho nunca nadie, que es hacer un manifiesto pacifista para no responder al dinero. Se convirtió en Nelson Mandela para no contarme el dinero".

Las lluvias de las últimas semanas se reflejan en las Preguntas Clásicas™ claramente. Ni ganas de ver a nadie ni salir de casa. #LaRevuelta @pabloalboran pic.twitter.com/zDOSB7wBp7 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 3, 2025

En cuanto a la pregunta de las relaciones sexuales, el cantante no ha profundizado: "Fol*** 0. Pajas muchas. Si no hay una cosa, hay otra. El mes pasado sí que fue muy guay. En febrero me salieron meneitos".