Pablo Alborán se abre en canal sobre el "infierno" que ha superado y pide cuidar la sanidad pública

'El Hormiguero' tiene un extenso recorrido televisivo. El programa comenzó en 2006, y lleva años liderando el 'acces prime time' siendo uno de los espacios con mayor audiencia en las noches intersemanales, ya que se emite de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

Presentado por Pablo Motos y acompañado de las hormigas Trancas y Barrancas, 'El Hormiguero' realiza entrevistas a personajes públicos de todo tipo y, en algunos programas, los someten a diferentes pruebas de la mano de 'El Monaguillo' o 'Marron'.

El invitado de este miércoles ha sido el cantante Pablo Alborán, que ha acudido al programa para hablar de su nuevo disco. No obstante, los primeros minutos de la entrevista han girado en torno a una situación personal que ha vivido el malagueño.

Alborán acompañó a una persona de su familia a superar una enfermedad, y se encerró con ella un mes. "He pensado cómo contar esto, porque es parte de la intimidad. Pero creo que las noticias buenas tienen que empezar a hacer más ruido que las malas. Hemos vivido un milagro en mi casa", ha dicho

"Hemos pasado un proceso de quimioterapia, de inmunosupresión, de trasplante de médula... un camino muy largo, un infierno", ha continuado. Por suerte, acabó siendo el milagro de la ciencia". El cantante ha lanzado un mensaje. "Donad médula, es fácil y es vital. Salva vidas", y ha dado gracias a la Fundación Josep Carreras.

El cantante también ha tenido palabras para el Hospital La Fe de Valencia. "Doy gracias a la planta 7. Nos han devuelto la esperanza en el ser humano y que las cosas buenas también suceden". Asimismo, ha hablado del día a día. "Había mucho humor. Me gusta la risa en general, y que la otra persona esté bien. No me gusta encerrarme, busco la luz".

Pablo Alborán ha firmado que "ha sido un infierno para esta persona", pero que también "ha sido una lección de vida, no lo voy a olvidar jamás. El superar algo así te cambia la vida y el concepto de todo". Asimismo, también ha explicado que tiene "la obligación de contar esto, porque lo que hemos vivido lo viven millones de personas. Es necesario darle voz a todo el personal sanitario".

El pronóstico dio un giro de 180 grados, y la persona afectada pudo salvar su vida después de que su cuerpo aceptara la nueva médula. Para remachar, Alborán ha destacado que "nuestro sistema público de sanidad es brutal, pero hay que cuidarlo".