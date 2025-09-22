FÚTBOL
Así es Ousmane Dembélé: vida privada, mujer e hija del futurible Balón de Oro del PSG
El delantero francés nunca se ha prodigado mucho en la faceta pública y su boda fue toda una sorpresa, igual que el nacimiento de su hija
La carrera de Ousmane Dembélé ha sido una montaña rusa. Los altibajos han marcado la vida profesional del futbolista francés, aunque ahora parece haber encontrado la estabilidad y haberse consolidado como el gran futbolista que se presuponía que debía terminar siendo cuando lo fichó el FC Barcelona en 2017.
Tras su traspaso al Paris Saint-Germain en 2023, el extremo francés ha alcanzado su mejor nivel, convirtiéndose en una pieza clave en el ataque del club francés. En la anterior temporada, firmó 35 goles y 16 asistencias en 53 partidos.
Con 28 años, hace unos meses se convirtió en flamante campeón de Europa y es uno de los máximos favoritos a llevarse el Balón de Oro, algo que parecía impensable tan solo un par de años atrás, aunque tendrá la competencia de la perla azulgrana, Lamine Yamal.
Cuando estaba en Barcelona, el 'mosquito' ya empezó a dar muestras de un cambio de mentalidad en su vida personal que mostraban cierta tendencia a una vida algo más estable y profesional que la que había llevado hasta entonces.
Quien es Rima Edbouche, la mujer de Dembélé
En diciembre de 2021 saltaba la sorpresa y se conocía que Ousmane Dembélé se casaba. La noticia pilló por sorpresa incluso a algunos de sus compañeros en el vestuario del Barça, que ni siquiera sabían que tenía pareja.
Desde entonces, Rima Edbouche se ha convertido en uno de los pilares en la vida del delantero, en quien ha encontrado la calma que necesitaba para focalizar su mente en el fútbol y despuntar como uno de los mejores en todo el mundo.
Edbouche, de 25 años de edad, es de Marruecos, concretamente en Douar Aghbalou, al suroeste, aunque algunas fuentes apuntan a que habría nacido en Italia, de padres marroquíes.
Es 'influencer' y cuenta con una marca de moda musulmana, Razalae, y un perfil en Instagram con casi 150.000 seguidores, y una de TikTok con cerca del medio millón, donde publica su estilo de vida, aunque es recelosa de compartir su rostro y acostumbra a ocultárselo a las cámaras cuando aparece en público.
La desconocida hija de Rima y Ousmane
Poco después de casarse, ya en 2022, la pareja daba la bienvenida a su única hija hasta el momento, de quien no hicieron público su nombre, aunque en su día su padre se refirió a ella como 'la catalana', al haber nacido en Catalunya.
Más allá de la edad, tres años, pocas cosas se saben de la niña porque los padres no han sido nunca demasiado propensos a mostrar su vida en las redes sociales.
