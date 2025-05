'OT' está de vuelta: Estas son las actuaciones más virales del primer casting en Barcelona

'Operación Triunfo' está de vuelta después de un año de receso para recargar pilas y regenerar el interés que suscitaron artistas como Naiara, la vencedora de la última edición, Juanjo Bona, Paul Thin o Ruslana.

Ahora, la productora Gestmusic ya ha puesto en marcha de nuevo la maquinaria para encontrar los perfiles mejor adaptables a lo que el público busca en un 'reality' de estas características, pues está claro que no solamente la voz sirve como pase de entrada a la casa de la Academia, en del Parc Audiovisual de Catalunya, en Terrassa.

Este lunes 5 de mayo Barcelona ha servido de telón para que todo aquel que quisiera probar suerte intentara convencer al jurado de que merecen uno de los 16 concursantes oficiales de la próxima edición.

Las siguientes ubicaciones serán Valencia (8 de mayo), Santiago de Compostela (12 de mayo), Bilbao (14 de mayo), Zaragoza (16 de mayo), Málaga (19 de mayo), Sevilla (22 de mayo), Las Palmas de Gran Canaria (28 de mayo) y Madrid (12 de junio).

El funcionamiento del casting es claro: los aspirantes tienen 30 segundos para cantar una canción a capela. Si pasan de ronda, deberán repetir con alguna canción dentro de una lista de Amazon Music, primero con el acompañamiento de un piano y, después con instrumentos, si se desea. Todo termina en la tercera ronda, de donde salen los 18 candidatos para los 16 puestos en la Academia que se determinan en la gala 0.

El casting inicial es uno de los momentos que dejan más vídeos virales, pues no todo el mundo tiene los mismos dotes para el cante, aunque no duda en probar suerte. Otros, en cambio, destacan por reacciones inesperadas al ser seleccionados, o no.

Un claro ejemplo es esta chica, que no duda en recuperar el 'dab', la tendencia de hace algunos años entre los jóvenes, al pasar a la siguiente ronda.

Este otro ha pasado de ronda pese a que la mayor parte del tiempo lo ha gastado con la introducción de la canción, algo que no ha gustado a Noemí Galera, una de las profesoras del programa y parte del jurado del casting.

1021, ¿será uno de los polluelos de mamá Noe en la academia?

apunta maneras #OTCasting2025 #OTBarcelona pic.twitter.com/Vo4iC2pmuM — anaa || (@jaraannaa) May 5, 2025

Para entrar a un programa como 'OT' está claro que tienes que dejar la vergüenza atrás y actuar como si te fuera la vida en ello, algo que una de las seleccionadas ha clavado a la perfección y se ha ganado el pase a la próxima ronda.

Esta chica, muy alegre, se toma bien el hecho de haber sido rechazada, aunque también están quienes se sienten mucho más afectados.

Esta chica no tenía muy clara la letra, al parecer. En un momento de tanta tensión, lo mejor es repasar la lección para asegurarte de no dejarte nada.

realmente estaba escuchando la canción porque se le había olvidado o estaba escuchando audios de una amiga? ES QUE ESTO ES CINE 😂 #OTCasting2025 #OTBarcelona pic.twitter.com/kk7jiSZ3T9 — aroa 🍒 (@uwmohn) May 5, 2025

Hay una chica en particular que no ha pasado de ronda, pero se ha ganado el cariño de todo X con su voz.

Finalmente, esta otra joven no ha podido siquiera ponerse a cantar por culpa de los nervios y ha decidido abandonar la misión antes de empezarla.