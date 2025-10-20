De OT a multimillonaria: Aitana confiesa su patrimonio y su estrategia inmobiliaria

A sus 26 años, Aitana Ocaña se ha convertido en una de las artistas españolas más influyentes en el pop nacional. Desde su salto a la fama con 'Operación Triunfo 2017', la cantante catalana ha construido no solo una carrera musical imparable, también ha dado forma a una sólida estrategia empresarial e inmobiliaria que la coloca como un referente de gestión financiera en el mundo del espectáculo.

En una entrevista reciente, Aitana reveló que su patrimonio personal ronda los 5 millones de euros, y que buena parte de su fortuna se encuentra invertida en propiedades: "tengo cuatro casas: una en España, otra en Miami y otras dos alquiladas", confesó la artista, que en estos momentos prepara su próxima gira internacional, 'Cuarto Azul World Tour', cuyas entradas se han puesto a la venta en el día de hoy.

Su crecimiento económico no es fruto de la casualidad: en 2020 fundó Sop y Oli S.L., una sociedad dedicada a la promoción inmobiliaria. Y en 2023 creó Mani 777 S.L, centrada en la producción musical y audiovisual.

Ambas empresas están administradas por su padre, Cosme Ocaña, quien también se encarga de gestionar sus asociaciones AIE destinadas a la producción de espectáculos en vivo.

Entre sus propiedades destaca una vivienda en la exclusiva urbanización Ciudalcampo (Madrid), valorada en unos 800.000 euros, con piscina y estudio de grabación. Antes, vendió su chalet en la Dehesa de la Villa por 1,5 millones de euros, duplicando su inversión inicial. Además, posee otra casa en Colmenar Viejo y dos inmuebles en Miami Shores, uno de ellos destinado al alquiler.

No hace mucho tiempo, Aitana recibió el Premio Cultura en los Premios Vanguardia 2025, entregado por el rey Felipe VI, en reconocimiento a su aportación al panorama musical español y su creciente proyección internacional.