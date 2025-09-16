Televisión
'OT 2025': Así se han repartido los temas de la primera gala
Con estas canciones los concursantes se jugarán la continuidad en el concurso
Pronto tendrá lugar la primera gala de 'Operación Triunfo 2025' (dejando a un margen la "gala 0") donde no habrá nominados ni expulsiones, pero sí actuaciones con las que los dieciséis concursantes se jugarán su permanencia en el concurso. Con estas, darán comienzo a su carrera por llevarse la victoria dentro de tres meses.
Por supuesto, habrá actuaciones en solitario, pero antes de ellas, los concursantes tendrán que actuar en compañía de varios compañeros, valga la redundancia, con temas que han sido puestos por la organización del programa. Así se han repartido los temas:
- Canción grupal: Yo quiero bailar, de Sonia y Selena.
- Guillo Rist y Cristina: APT, de Bruno Mars y Rosé.
- Claudia Arenas y Judit: Carita triste, de Ana Mena y Emilia Mernes.
- Salma de Diego y Max: We don't talk anymore, de Charlie Puth.
- Téyou y María Cruz: Canijo, de Judeline.
- Crespo y Guille Toledano: Mariposas, de Marc Seguí y Pablo Alborán.
- Olivia e Iván Rojo: I like the way you kiss me, de Artemas.
- Lucía Casani y Carlos: La danza de las libélulas, de Manuel García.
- Laura Muñoz y Tinho: Against all odds, de Phil Collins.
El jurado estará compuesto por Leire Martínez, Abraham Mateo, Cris Regatero y Guille Milkway, quienes serán los encargados de decidir quién se queda y quién debe ser nominado en 'OT 2025'. Habrá un total de dos nominados al término de la gala, que tendrá lugar el próximo 22 de septiembre.
