PENSIONES
Oswaldo Martín (75 años), jubilado con una pensión de 900 euros al mes: "No es lógico, pero más no se puede pedir"
Esta prestación económica se calcula a partir de varios factores como la edad y el tiempo cotizado a la Seguridad Social
La pensión de jubilación es una prestación económica que se concede al terminar la vida laboral. Esta concesión evita la dependencia de ahorros personales o el apoyo de familiares, asegurando el estado de bienestar.
Para calcular el importe de este subsidio hay que tener en cuenta determinados factores como: la edad de jubilación, las aportaciones a la Seguridad Social o el tiempo de cotización.
En España, la pensión media de jubilación es de 1.572 euros mensuales, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados en mayo de 2026.
Esta cifra es un 4,4% más alta que en mayo de 2025. No obstante, no todos los pensionistas se encuentran en esta situación. En este contexto, 'NoticiasTrabajo' ha entrevistado a Oswaldo Martín, un jubilado de 75 años que percibe una pensión de 900 euros al mes, aproximadamente.
Según el sitio especializado, el pensionista nació en Argentina y lleva 22 años ejerciendo como panadero en España. "Me hicieron la jubilación de acuerdo a lo aportado. No es lógico, pero más no se puede pedir", afirma Martín.
Durante la conversación, el jubilado destaca la preocupación sobre el sistema de pensiones públicas. Especialmente, Oswaldo señala el futuro de esta prestación para los trabajadores autónomos: "Tienen 30 o 40 años de aporte y se jubilan con 700 euros. Conozco mucha gente así".
El panadero apunta que su hija reside en Francia "y gana mucho más". Sin embargo, el jubilado explica que los sueldos de Almería son "medio bajos", aunque el coste de vida también lo es si lo comparas con otros territorios.
Finalmente, el pensionista subraya las dificultades de su profesión: "Cuando lo haces de joven lo soportas, pero cuando eres nuevo, si no tienes otra, hay que aguantar". De hecho, en su jornada "iba a las 12:30 o la 1 de la noche y me volvía como a las 12 del mediodía".
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