Newcastle - BarcelonaAtlético - TottenhamDónde ver Newcastle - BarcelonaAlineación BarcelonaGuardiolaJulia TorresAtlético millonesCTA RüdigerEntradas final Copa del ReyLicencia 1C BarçaClasificación París-NizaClasificación LaLiga sin VARTopuria MakhachevDinero Barça ChampionsEtapa 4 París-NizaAlcarazAlonsoCúando juega AlcarazPartidos Champions hoyAyuso VingegaardReal MadridBoris BeckerArda GülerHorarios GP China F1Etapa 3 Tirreno-AdriáticoClasificación Tirreno-AdriáticoManolo GonzálezMaldiniCandidatos Elecciones Barça 2026Xavi FlickJuegos gratis PS Plus marzo
OSCARS 2026

Oscars 2026: cuándo y dónde ver la ceremonia más importante del cine desde España

La gala tendrá lugar en el famoso Dolby Theatre de Hollywood en Los Ángeles

Michael B. Jordan, uno de los nominados más especiales de los Oscar 2026

Michael B. Jordan, uno de los nominados más especiales de los Oscar 2026 / Gtres

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Esta semana se celebra la 98ª edición de los Premios Oscar, la ceremonia más importante de la industria cinematográfica. El galardón está organizado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, y honra a las mejores películas estrenadas en 2025.

La gala reunirá a las estrellas más destacadas de Hollywood en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California. En esta ocasión, el humorista y presentador Conan O'Brien volverá a ejercer como anfitrión de los premios, por segundo año consecutivo.

Nominados de récord

'Los pecadores' ha obtenido un total de dieciséis nominaciones, récord en la historia de los Premios Oscar. A continuación, las películas con más nominaciones son; 'Una batalla tras otra' (13), 'Valor sentimental' (9), 'Frankenstein' (9), 'Marty Supreme' (9) y 'Hamnet' (8).

Con 30 años, Timothée Chalamet se ha convertido en el actor más joven en estar nominado a tres categorías interpretativas desde Marlon Brando. Además, ha superado a Warren Beatty como la persona más joven en estar nominado tanto por su actuación como por la producción en la misma edición.

LONDON (United Kingdom), 22/02/2026.- US actor Timothee Chalamet poses on the red carpet at the EE BAFTA Film Awards 2026 at the Royal Festival Hall in London, Britain, 22 February 2026. The ceremony is hosted by the British Academy of Film and Television Arts (BAFTA). (Cine, Cine, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN

Timothee Chalamet poses on the red carpet at the EE BAFTA Film Awards 2026 at the Royal Festival Hall in London / TOLGA AKMEN / EFE

A los 37 años, Emma Stone es la segunda persona más joven en la historia de los Premios Oscar en sumar siete nominaciones durante su carrera, tras Walt Disney. Por otro parte, Wagner Moura es el primer brasileño en estar nominado a mejor actor y Stellan Skarsgård la primera nominación a mejor actor de reparto por una película internacional de habla no inglesa.

Este año, la ceremonia cuenta con varios representantes españoles. La película 'Sirat', de Oliver Laxe, está nominada a dos categorías (mejor película internacional y mejor sonido) y Javier Bardem será uno de los presentadores del evento.

Fecha, hora y cómo ver en directo los Oscars 2026

La ceremonia de los Oscar 2026 tendrá lugar el próximo domingo, 15 de marzo, en el Dolby Theatre de Los Ángeles (California, Estados Unidos). En España, la gala se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar Plus.

El canal comenzará su emisión a las 22:30h con el programa 'La noche de los Oscar'. Posteriormente, la 'Alfombra roja' arrancará a las 23:30h y la 'Emisión de la gala' empezará a partir de las 00:00h, hora peninsular.

