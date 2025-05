Óscar Puente explota contra la gestión de Ronaldo al frente del Real Valladolid

La ciudad de Valladolid está de fiesta y no por su mala temporada, sino por la marcha de Ronaldo Nazario del Real Valladolid tras firmar un acuerdo con un grupo de inversión norteamericano que cuenta con el respaldo financiero de un fondo europeo.

La temporada del pucela ha sido para olvidar: cuatro victorias, cuatro empates y 29 derrotas. Esta tarde, por fin, acaba su paso por la máxima categoría en Butarque, en un partido marcado por la permanencia, ya que el Leganés necesita ganar y esperar que el Espanyol no gané a Las Palmas.

Ronaldo adquirió el 51% del Real Valladolid en el año 2018 y llegó pisando fuerte. En su llegada, el exdelantero del FC Barcelona aseguró que "el objetivo los próximos años es mantenernos en Primera".

Además, llegó con la máxima ambición posible, aunque todo ha quedado en el aire: "Y, en cinco años, una vez que logremos permanecer, reestructurar el club y hacer todas las inversiones que estamos planeando, lo normal es que peleemos por un puesto en Champions".

Después de varias promesas incumplidas, Ronaldo se ha deshecho del club. A consecuencia de este movimiento, muchas personalidades públicas se han pronunciado al respecto.

Uno de ellos ha sido Óscar Puente, quien actualmente ocupa el cargo de ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España. Aparte, anteriormente fue el alcalde de Valladolid.

El ministro no se ha quedado callado tras la venta del club y ha explotado en contra del brasileño en X: "Una de las mayores decepciones de mi vida. Cuando llegó, me ilusioné. Me parecía un sueño que un astro de su dimensión se fijase en mi equipo del alma y quisiera hacerlo crecer".

El exalcalde de Valladolid reconoce que "pensé que lo tenía todo para hacer grande al Valladolid", además de admitir que "la decepción es proporcional a toda aquella ilusión".