Óscar Puente y su ataque a Santiago Abascal: "Acomplejado"

La política en España se encuentra en uno de sus momentos más convulsos, con ataques que vienen y van de una formación a otra, con independencia de su ideología. La izquierda ataca a la derecha; la derecha a la izquierda y la extrema derecha tiene para todos al igual que los partidos políticos más situados a la izquierda. Y para muestra de este ambiente tan hostil, el mensaje que acaba de publicar Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del PSOE.

En la referida publicación, Santiago Abascal aparece posando de puntillas junto a otros dirigentes políticos europeos de extrema derecha en un congreso que se ha celebrado este pasado fin de semana en Europa. Y el ministro de Transporte no tiene palabras bonitas para Abascal:

"Barba puntiaguda para que nadie se acuerde de que no tiene barbilla. De puntillas porque Le Pen es más alta que él. Camisas 3 tallas más pequeñas para lucir musculitos. Y nulas apariciones públicas para que nadie se dé cuenta de su cerebro vacío. Acomplejado de manual", ha escrito con dureza Óscar Puente acerca de Santiago Abascal.

Con más de 42.000 likes hasta el momento, el político del PSOE ha aclarado que no quería escribir acerca del físico de Santiago Abascal: "nota de autor para los muy cortos: no me meto con su físico. Lo que subrayo es que es un farsante que trata de ocultar lo que es, y aparentar lo que no es".