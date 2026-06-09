Óscar García, economista: "En 30 años caerá el precio de la vivienda drásticamente"

Adquirir una vivienda en España es muy complejo, ya que el mercado inmobiliario está experimentando una demanda creciente y precios elevados. Esta situación se debe a distintos factores, como la falta de vivienda asequible, la escasez de terrenos disponibles y, uno de los más determinantes, las políticas de regulación urbanística.

El tema de la vivienda está en el punto de mira y desde el pódcast 'Quorvm' invitaron al economista Óscar García para tratar el tema. En un momento dado de la entrevista, el experto en economía señaló que la situación inmobiliaria caerá en picado en España, pero no será hasta dentro de mucho tiempo.

"Yo creo que dentro de 30 años empezará a bajar el precio de la vivienda, y lo hará de manera drástica. Porque, si algo bueno tiene el desplome poblacional, es que, si al final se reduce a la mitad el número de personas en cada generación, las casas seguirán ahí", destacó el experto.

Según el economista, se dará una situación en la que fallecerán muchas personas mayores, dejando varias herencias, lo que provocará que "acabemos siendo todos multipropietarios".

No obstante, quiso matizar que no todos los españoles serán multipropietarios, aunque tiene claro que "sobrarán viviendas". Esto hará que baje el precio de la vivienda, una circunstancia de la que se aprovecharán los jóvenes de ese momento.

García anunció que no será el único problema relacionado con la vivienda, pues también habrá una disminución drástica del patrimonio de las personas. El motivo que destacó es que "si hoy tu casa vale 400 y al cabo de 20 años, 200, pues lo vas a notar.

"Dentro de 15 o 20 años va a morir toda la generación del baby boom", señaló, haciendo referencia a las personas nacidas durante el auge de natalidad de las décadas de 1950 y 1960. Sin embargo, las generaciones posteriores no han tenido suficientes hijos para heredar todo el patrimonio acumulado por esta generación, especialmente el inmobiliario.

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Por otro lado, el economista remarcó que hay que tener en cuenta el papel de la inmigración, ya que puede compensar la falta de población y sostener la demanda de vivienda.