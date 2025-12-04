TELEVISIÓN
Óscar Casas visita hoy 'El hormiguero': Estos son sus últimos proyectos cinematográficos
El hermano pequeño de Mario Casas presenta su nueva película en el programa de Pablo Motos
Óscar Casas es uno de los actores del momento. Con tan solo 27 años, el hermano pequeño de Mario Casas está a punto de superar en popularidad al otro actor de la familia, y no nos extraña cuando analizamos su filmografía más reciente: ha protagonizado la miniserie 'El gran salto' en Atresplayer Premium y también la película 'Control Room', y eso solo en 2025.
Además, el próximo 5 de diciembre de 2025 estrenará en cines 'Me has robado el corazón', uno de sus proyectos cinematográficos más importantes hasta la fecha. Una comedia romántica protagonizada por él y por Ana Jara que viene acompañada de buenas críticas y de un equipo comprometido.
Este es el principal motivo por el que Óscar Casas visita esta noche 'El Hormiguero': presentar su nueva película en el programa de Pablo Motos y hablar sobre uno de sus mejores momentos a nivel personal y profesional, aunque no sepamos si mencionará a su pareja actual, Ana Mena, una de las cantantes españolas más exitosas.
'Me has robado el corazón', el 5 de diciembre en cines con Óscar Casas y Ana Jara
Eric, un joven ingeniero, tras conocer a Vera en una app de citas, la engaña para que sea su conductora. Huyen hacia Galicia, después de robar un banco en Madrid, mientras la policía les persigue.
Chus Gutiérrez escribe y dirige una comedia romántica protagonizada por Óscar Casas y Ana Jara que puede funcionar muy bien en cines. Chus es conocida por haber estado detrás 'Te doy mis ojos', 'El calentito' e 'Insomnio' y es una de las directoras y guionistas más importantes de nuestro país.
Otros proyectos cinematográficos de Óscar Casas
Sin embargo, Óscar Casas tiene entre manos una película mucho más importante a todos los niveles: 'Ídolos', un drama deportivo en el que no faltará el amor y que protagoniza junto a su actual pareja, Ana Mena. Se estrenará en cines el próximo 23 de enero de 2026.
