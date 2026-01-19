Óscar Casas y Ana Mena: los invitados de hoy de 'El Hormiguero', 19 de enero

Estamos ante una de las visitas más esperadas de 'El Hormiguero', especialmente después del enorme revuelo que causó la noticia de su noviazgo: Óscar Casas y Ana Mena, la pareja del momento, se sienta esta noche 19 de enero de 2026 en el plató de Pablo Motos para presentar la película en la que han trabajado juntos.

'Ídolos' es ese proyecto en el que Óscar Casas y Ana Mena, además de ser pareja en la ficción, dio fruto a la relación que mantienen en estos momentos. Un largometraje ambientado en el competitivo entorno del mundial de motociclismo y que ha contado con el asesoramiento de expertos en MotoGP para el rodaje de muchas de sus escenas.

Casas y Mena hablarán sobre todo acerca de 'Ídolos', uno de los largometrajes españoles más esperados de este año. Una película que ha levantado muchas expectativas y cuyo rodaje habrá estado repleto de anécdotas y curiosidades que conoceremos esta noche en directo junto a sus dos protagonistas.

'Ídolos', el 23 de enero de 2026 en cines

Edu es un joven piloto de motos muy agresivo en que ningún equipo confía. Eli, jefe del equipo de Aspar Team en Moto2, le ofrece una oportunidad con la condición de que sea su padre, Antonio Belardi, quien le entrene. Edu lleva muchos años sin ver a su padre, un ex piloto que se retiró de las pistas tras provocar la muerte a otro piloto en plena carrera.

Aunque Edu odia a su padre por haberle abandonado, sabe que solo con él puede llegar a alcanzar su sueño. Edu se someterá al estricto control de preparación que le exige Antonio, el cual incluye dejar a un lado el amor. Hasta que conoce a Luna, una joven artista que acaba de abrir un salón de tatuajes justo debajo de su casa.

Este drama romántico con tintes de acción es una película deportiva que cuenta con una factura técnica de primer nivel, perfecta para amantes del motociclismo. Cuenta con la dirección de Mat Whitecross (responsable de videoclips de Coldplay y otros grupos musicales) y su tráiler promete mucha adrenalina.