Oriol Junqueras, tajante con lo que nunca hay que hacer en la cárcel: "Eso no"

Oriol Junqueras fue condenado a trece años de prisión por delitos de sedición y malversación de caudales públicos en octubre de 2019, pero dos años más tarde fue indultado por el Gobierno de España, después de haber estado casi cuatro años en la cárcel, debido a que entró de manera provisional en noviembre de 2017.

Durante todos estos años, el político de ERC ha ido contando en medios de comunicación su experiencia entre rejas. La última ocasión fue en el programa 'Col·lapse' de TV3, presentado por Ricard Ustrell, donde también trató la actualidad política de España tras el 'caso Koldo' y la presunta implicación de Santos Cerdán.

La primera confesión que realizó sobre su estancia en prisión es que "en la cárcel todo el mundo sabe por lo que está entre rejas". No obstante, no es porque se va preguntando entre ellos, sino todo lo contrario.

"Todo el mundo sabe lo que ha hecho él mismo. Pero es de muy mal gusto, no se estila y no se tiene que hacer", comentó al presentador de 'Col·lapse'. El político reveló que es esencial no preguntar por qué está una persona entre rejas: "Eso no se pregunta".

El conductor del programa se quedó inquieto y le cuestionó: "¿Pero lo sabes...?". El político de ERC reveló que todo el mundo se acaba enterando por terceras personas.

Aunque todo tiene un riesgo, ya que si se pregunta a los presidiarios las razones que les han llevado a estar entre rejas puede haber consecuencias negativas. Por este motivo, Junqueras señaló que es un código establecido que tienen en prisión.

"Todos saben todo de todos. Cosa que no demuestra que sepan la verdad, porque muy a menudo lo que se sabe son mentiras", detalló.

Lo que tiene claro es que "todos saben o creen saber por qué están los otros, a pesar de que nunca les preguntas directamente por este motivo".