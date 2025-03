El origen del 'rifirrafe' entre RoRo y Abby, que pelearán en 'La Velada V': "Las voces que pone..."

Ibai Llanos ha presentado este lunes la 5a edición de 'La Velada', y las expectativas están por las nubes tras conocer a los boxeadores oficiales que participarán en el evento de este año. No obstante, no será fácil superar los números de 2024, que reunió a 80.000 personas en el Santiago Bernabéu y alcanzó los 3,8 millones de 'peak viewers' en Twitch.

El evento se celebrará el 26 de julio en el Estadio de la Cartuja (Sevilla), un recinto que se ha utilizado en los últimos años para albergar las finales de la Copa del Rey. Y uno de los combates que más interés han despertado es el que enfrenta a RoRo y Abby. Las chicas tuvieron un 'pique' cuando fueron presentadas para 'La Velada'. RoRo dijo que "soy feminista, no voy a hablar mal de otra mujer", y su contrincante señaló que "no bajes mucho en su TikTok, no vaya a ser que veas otra cara".

¿De dónde viene el pique entre Abby y RoRo?

Sin embargo, este 'rifirrafe' viene de lejos. Los vídeos de RoRo, en los que comparte los platos que elabora para su novio Pablo, han generado mucha polémica. La voz aguda que utiliza y el contenido que publica asociaron a la chica con el movimiento 'tradwife' un modelo de vida que defiende los roles tradicionales en el matrimonio, en el que la mujer es ama de casa, obedece a su marido y cuida de los niños.

Y Abby, que es streamer, dio su opinión al respecto. "Se demostró que las voces que pone son forzadas. Lo que hace en todos los vídeos es proveer, consiente y complace a su pareja. Todo sea dicho que fue más un formato que le funcionó y por eso lo ha usado, que el hecho de que esté intentando activamente promover la mujer tradicional... Pero para mi manera de verlo está haciendo daño a todo por lo que llevamos luchando".

Es el motivo por el que RoRo dijo en 'La Velada' que no hablaría mal de otra mujer. Sin embargo, la respuesta de Abby, aludiendo a su perfil TikTok, se refiere al contenido que subía RoRo en el gimnasio, con frases como "recuerda que no pasa nada por saltarse un día el gym y descansar... si quieres seguir siendo mediocre".

Abby habló sobre estos vídeos. "Algunos borrados, otros menospreciando un poco al resto, ¿sintiéndote superior? Pero ahora ya es todo buen rollo...". Ahora, tocará esperar al 26 de julio para conocer a la vencedora de este combate.