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El origen del '¡Oh, Ferran!' que inunda las redes desde el Mundial y que él mismo ya ha abrazado

De un comentario improvisado entre amigas a ser el audio del verano en España, así habla de su 'hit' la creadora de contenido Rocío Domingo

Rocío Domingo es la creadora del audio más famoso del verano en España, sobre Ferran Torres.

Rocío Domingo es la creadora del audio más famoso del verano en España, sobre Ferran Torres. / SPORT

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Pol Langa

Pol Langa

Ferran Torres es el nombre del verano en España, pero la realidad es que ya venía pisando fuerte desde el último tramo de la temporada pasada con el Barça. El evidente cambio de imagen propiciado por su nuevo corte de cabello es el motivo de esta fiebre por el delantero azulgrana.

Inicialmente, ese furor era tan solo un 'rumor' en las redes sociales, por llamarlo de alguna manera, hasta que arrancó el Mundial y una creadora de contenido elevó la figura del ariete en uno de los hombres más deseados de todo el país.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Ferran Torres #7 of Spain celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. David Ramos/Getty Images/AFP (Photo by David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La selección española sale en masa a abrazar a Ferran Torres tras marcar el gol de la victoria en la final de la Copa del Mundo. / DAVID RAMOS / Getty Images via AFP

"Dani Olmo, Lamine Yamal..." empezaba a repasar la alineación de la selección española la malagueña Rocío Domingo mientras las cámaras seguían a los 11 de Luis de la Fuente durante los himnos, en el partido de dieciseisavos de final contra Austria.

En el momento en el que aparece el de Foios en imagen, cambia el tono para convertirse en lo que más tarde terminaría siendo uno de los audios del verano en España: "¡Oh, Ferran!, ¡Oh Ferran!", retransmitía Domingo.

A finales de julio, el vídeo original publicado en TikTok cuenta con 14,2 millones de visualizaciones, confirmando el fenómeno viral que ha llegado al mismísimo protagonista. Durante la celebración de la selección en Cibeles, en la aparición de Torres era Lamine Yamal el que agarraba el micro y dejaba caer la ya famosa expresión.

Más tarde, fue el propio futbolista valenciano el que ha adoptaba la broma en una publicación en Instagram para celebrar la consecución del título mundial: "¡Oh, campeones!, ¡Oh, campeones!", señalaba junto a dos estrellas.

Sobre cómo se originó este audio habló la creadora del mismo: "En el momento en el que aparecen los 11 titulares, entre amigas y entre risas digo sus nombres", señala. Con la dimensión que ha terminado adquiriendo el tema, algunos hombres han salido a criticar que se alabe un tipo de contenido que de haberlo hecho un hombre respecto a una jugadora habría sido sentenciado por machista.

También ha tratado este tema Domingo, que se desmarca de cualquier intención de cosificar a Ferran Torres: "En ningún momento se hizo con esta intención, fue totalmente improvisado. Lo siento pero no me voy a quedar con todo ese 'hate' y comentarios que hay por redes. No le he faltado el respeto a nadie", se defendía.

Pese a ello, los comentarios de algunos hombres al respecto también se ha dejado leer, aunque algunos usuarios recuerdan que los futbolistas son "gente con millones de seguidores y siguen jugando, siguen siendo famosos y siguen en libertad", a diferencia de lo que ocurre en la gran mayoría de casos en los que se cosifica a las mujeres por redes.

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