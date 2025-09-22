Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

ACTUALIDAD

La organizadora de Eurovisión responde a España tras la amenaza de no participar por Israel

Beate Meinl-Reisinger compartió un mensaje a través de sus redes sociales

La organizadora de Eurovisión responde a España

La organizadora de Eurovisión responde a España / Sport

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

España movió ficha y se posicionó en contra de participar en Eurovisión 2026 si Israel compite en el festival de la música. Una decisión que tomó el Consejo de Administración de RTVE después de mucha controversia por lo que sucedió en La Vuelta.

Con esta medida, España se convirtió en el primer miembro del Big Five, los cinco principales financiadores de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), en posicionarse en contra de participar en Eurovisión 2026, poniendo en jaque mate a la organización del festival.

"La medida se ha tomado a propuesta del presidente de RTVE, José Pablo López, por mayoría absoluta del órgano de administración de la Corporación, con 10 votos a favor, 4 en contra y una abstención", comunicaron en el comunicado.

No cabe duda de que España está ejerciendo una medida de presión para que la organización del festival de música vete la participación del país israelí, sumándose al empuje que llevan haciendo desde hace varias semanas cuatro países: Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos.

Aún quedan dos meses de negociaciones, pero el director de Eurovisión, Martin Green, admitió "entender las preocupaciones y las opiniones profundamente arraigadas en torno al conflicto actual en Oriente Medio".

También, la ministra de Asuntos Exteriores de Austria, Beate Meinl-Reisinger, compartió en su perfil de la red social X un mensaje de preocupación, ya que considera que todo esto es un boicot a la 70ª edición, que se celebrará en Austria.

"El Festival de la Canción de Eurovisión es un símbolo de paz, unidad e intercambio cultural, no un instrumento para imponer sanciones. Me preocupa que algunos países estén considerando boicotear el 70.º #ESC en Viena debido a la participación de Israel", empezó diciendo en la red social de Elon Musk.

Para intentar solucionar este problema, la ministra aseguró escribir una carta para "promover este importante intercambio a través del arte y la cultura", con el objetivo de colaborar para "encontrar maneras de mejorar realmente la situación en Israel y Gaza".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
  2. Dos mecánicos revelan la marca de coches del momento: 'Prácticamente no se rompen
  3. Las cabañuelas de Jorge Rey advierten de lo que llega a España en los próximos días: 'Llegan tormentas torrenciales
  4. Un estadounidense alza la voz sobre lo que ocurre en Catalunya en comparación con Estados Unidos: 'No tienes que ser rico
  5. Paco González pone en cuestión el estilo de juego del Real Madrid tras el gol del Militao: 'Lo resuelve un castañazo
  6. Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: Te tienen que pagar el descanso si superas estas horas trabajadas
  7. Cristóbal Soria, tertuliano de 'El Chiringuito', sobre cómo es trabajar con Josep Pedrerol: 'Es un enfermo
  8. Jordi Cruz se abre en canal para 'rajar' de sus empleados: 'Doy sueldos, tiempo, horas y no hay ese vínculo

Toni Gil, coordinador de Selectividad durante 25 años: "Que cada Gobierno haga su ley cada cuatro años es nefasto para la educación"

Toni Gil, coordinador de Selectividad durante 25 años: "Que cada Gobierno haga su ley cada cuatro años es nefasto para la educación"

Andy Murray se sincera: Compara la alegría en el juego de Carlos Alcaraz con la de esta leyenda del FC Barcelona

Andy Murray se sincera: Compara la alegría en el juego de Carlos Alcaraz con la de esta leyenda del FC Barcelona

La organizadora de Eurovisión responde a España tras la amenaza de no participar por Israel

La organizadora de Eurovisión responde a España tras la amenaza de no participar por Israel

Trump afirma que "odia" a sus oponentes ante decenas de miles de personas en el funeral del ultra Kirk

Trump afirma que "odia" a sus oponentes ante decenas de miles de personas en el funeral del ultra Kirk

El discurso de odio de Trump ante miles de personas durante el funeral de Charlie Kirk: "Odio a mi oponente y no quiero lo mejor para él"

El discurso de odio de Trump ante miles de personas durante el funeral de Charlie Kirk: "Odio a mi oponente y no quiero lo mejor para él"

Muere la 'influencer' Adna Rovčanin dos días después de casarse en Sarajevo

Muere la 'influencer' Adna Rovčanin dos días después de casarse en Sarajevo

La viuda de Charlie Kirk perdona al asesino de su marido: "Es lo que Charlie haría"

La viuda de Charlie Kirk perdona al asesino de su marido: "Es lo que Charlie haría"

¿Quién debe ganar el Balón de Oro? Las voces de Movistar+ lo tienen claro

¿Quién debe ganar el Balón de Oro? Las voces de Movistar+ lo tienen claro