La organizadora de Eurovisión responde a España tras la amenaza de no participar por Israel

España movió ficha y se posicionó en contra de participar en Eurovisión 2026 si Israel compite en el festival de la música. Una decisión que tomó el Consejo de Administración de RTVE después de mucha controversia por lo que sucedió en La Vuelta.

Con esta medida, España se convirtió en el primer miembro del Big Five, los cinco principales financiadores de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), en posicionarse en contra de participar en Eurovisión 2026, poniendo en jaque mate a la organización del festival.

"La medida se ha tomado a propuesta del presidente de RTVE, José Pablo López, por mayoría absoluta del órgano de administración de la Corporación, con 10 votos a favor, 4 en contra y una abstención", comunicaron en el comunicado.

No cabe duda de que España está ejerciendo una medida de presión para que la organización del festival de música vete la participación del país israelí, sumándose al empuje que llevan haciendo desde hace varias semanas cuatro países: Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos.

Aún quedan dos meses de negociaciones, pero el director de Eurovisión, Martin Green, admitió "entender las preocupaciones y las opiniones profundamente arraigadas en torno al conflicto actual en Oriente Medio".

También, la ministra de Asuntos Exteriores de Austria, Beate Meinl-Reisinger, compartió en su perfil de la red social X un mensaje de preocupación, ya que considera que todo esto es un boicot a la 70ª edición, que se celebrará en Austria.

"El Festival de la Canción de Eurovisión es un símbolo de paz, unidad e intercambio cultural, no un instrumento para imponer sanciones. Me preocupa que algunos países estén considerando boicotear el 70.º #ESC en Viena debido a la participación de Israel", empezó diciendo en la red social de Elon Musk.

Der Eurovision Song Contest ist ein Symbol für Frieden, Einheit und kulturellen Austausch – kein Instrument für Sanktionen. Es besorgt mich, dass einige Länder nun erwägen, den 70. #ESC in Wien aufgrund der Teilnahme Israels zu boykottieren. Daher habe ich einen Brief an meine… — Beate Meinl-Reisinger (@BMeinl) September 20, 2025

Para intentar solucionar este problema, la ministra aseguró escribir una carta para "promover este importante intercambio a través del arte y la cultura", con el objetivo de colaborar para "encontrar maneras de mejorar realmente la situación en Israel y Gaza".