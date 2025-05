La organización de 'Supervivientes 2025' toma una decisión sobre Joshua Velázquez

En las últimas horas, Joshua Velázquez tuvo que ser evacuado de Cayos Cochinos y trasladado al hospital tras diagnosticarle un herpes zóster en su espalda.

"Siento una quemazón constante", explicaba el canario sufre su afección. "Es una sensación incómoda, soy como un perrillo pulgoso que se rasca todo el rato", bromeaba.

La erupción fue apareciendo progresivamente, hasta expandirse por su espalada. "No me puedo ni mojar, al dormir me duele con el calor. Me salió hace tres días y a partir de anoche empecé por los hombros. Ahora se me está empezando a llenar el pecho. Me pica muchísimo y estoy como torpe", comentaba al médico del concurso.

En este contexto, el equipo médico del programa tomaba la decisión de evacuarlo de la playa. "Te voy a hacer una curación y te daré un medicamento. Y te vamos a sacar para darte seguimiento. Tenemos que darte una vigilancia más cercana", anunciaba. "Se te está infectando. Si mañana esta lesión aparece más extendida, no podrías volver a la playa", le advertían.

No obstante, la tensión ha aumentado tras comunicarle que su permanencia estaba en peligro. "Estoy preparado para seguir aquí, para irme no. No me voy, me agarro a un cocotero si hace falta, te lo digo", le argumentaba a Jorge Javier Vázquez.

El presentador ha conectado en directo con el maestro costurero, y este le ha explicado sus sensaciones: "No sé que ha pasado, a veces nos hacemos heridas en las pruebas, lo damos todo, nos cortamos, nos quemamos... Pero las inclemencias del tiempo afectan al cuerpo y creo que es lo que me ha pasado, estoy que caigo en picado, pero estoy bien".

De hecho, Joshua ha podido hablar con su padre, y le ha reiterado su intención de continuar en 'Supervivientes': "Estoy nervioso, no sé que va a pasar. Yo quiero seguir, quiero ponerme bueno ya. Tú sabes la ilusión que me hacía estar aquí y después de salvarme no quiero irme. Te quiero mucho".

Finalmente, Jorge Javier Vázquez ha anunciado la decisión de la organización sobre la continuidad de Joshua Velázquez en 'Supervivientes 2025'. "Joshua fue evacuado ayer por presentar un brote de herpes zóster. Tras instaurar el tratamiento específico se encuentra mejor, pero la aparición de nuevas lesiones indican que el brote sigue activo. Por todo ello, continuará bajo tratamiento y observación médica hasta que pueda reincorporarse a la playa lo antes posible".