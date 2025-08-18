Un opositor a la Guardia Civil te da las claves para aprobar a la primera

Las oposiciones son uno de los procesos más complicados e importantes por los que debe pasar cualquier perosna que desea obtener una plaza en la administración pública. Víctor Muñoz puede hablar muy bien de ello: este opositor aprobó a la primera los 3 exámenes a los que se presentó, lo que le permitió convertirse en oficial y teniente de la Guardia Civil.

Ahora, con la plaza en su poder, ayuda a otras personas en su misma posición a prepararse las mismas oposiciones. Gracias a su cuenta de TikTok (@victor.m.oposiciones), cualquiera puede recibir consejos prácticos y recomendaciones, al mismo tiempo que desmientes algunos mitos que pueden aplicarse a la mayoría de oposiciones.

¿Te han dicho que necesitas estudiar 10 o 15 horas al día para obtener una plaza? Víctor lo tiene claro: "están equivocados o simplemente te mienten". Según su testimonio, la clave reside en la estrategia y la organización de cada opositor.

Es por ello que ha trabajado durante todo este tiempo en el denominado método 'SETA', una herramienta que considera imprescindible si quieres aprobar y que consiste en "S" (subrayar), "E" (estudiar), "T" (test) y "A" (apuntar).

¿Cómo se desarrolla este método? Muy sencillo: tenemos que subrayar correctamente, empleando colores para que la memoria visual pueda retener más información. Acto seguido, estudiar para consolidar conocimientos, realizar test para comprobar si los hemos retenido y apuntar errores para volverlos a estudiar e identificar en qué estamos fallando.

Además, el preparador de oposiciones destaca que los estudiantes deben tener en cuenta la "curva del olvido": debemos tener en cuenta que es fundamental organizar las horas de estudio y los descansos, sobre todo las semanas anteriores al examen: estudiar como mucho 50 minutos y descansar 10, evitando interrupciones largas.

Quizás si sigues sus consejos puedas obtener una plaza como él mismo ha obtenido, aprobando hasta 3 veces unas oposiciones.