SOCIEDAD
La opinión de una taxista de Barcelona, sobre la propuesta de ley del catalán: "Lo entiendo, pero..."
Los medios de comunicación están preguntando la reacción de algunos trabajadores del sector
La próxima semana, la Generalitat de Catalunya tratará en el Parlament el proyecto de la nueva 'Ley del taxi'. En la normativa, se espera la eliminación de los VTC urbanos, pero, entre otras cosas, se podría exigir como requisito obligatorio un nivel mínimo de catalán.
En cuanto al primer asunto, la Generalitat calcula que aproximadamente 600 licencias urbanas de VTC decaerán con la entrada en vigor de la nueva legislación. Por otra parte, otras 300 podrían seguir operando mientras continúa el proceso.
La propuesta del catalán está causando polémica entre los profesionales del gremio, causando una división de opiniones. Por este motivo, los medios de comunicación están preguntando la reacción de algunos trabajadores del sector.
Según la Plataforma per la Llengua en su defensa del catalán, son partidarios de que "a través de enmiendas parlamentarias, el requisito lingüístico que se solicite sea el B2, y no el B1 como recoge el texto inicial".
En este contexto, el programa 'Espejo Público' ha emitido la opinión de Carmen, una taxista conocida de Miquel Valls. La andaluza expresó que preferiría "aprender inglés", en lugar de la mencionada medida, que obligaría a hablar un nivel a especificar de la lengua del territorio.
La profesional detalló parte de su trayectoria, afirmando que "yo llevo 26 años viviendo en Cataluña". A pesar de la residencia, Carmen explicó que "entiendo el catalán, pero cuando viene alguno muy cerrado, hay números, por ejemplo, con los que me pierdo".
Aunque comprende el idioma, la taxista aseguró que le cuesta dar respuesta a algunos de sus clientes: "Hablarlo no, pero lo entiendo. Yo no puedo contestar en catalán", confesó ante los micrófonos de Antena 3.
Para Carmen, cree que la propuesta "es un poco desproporcionado". En la opinión de la taxista, "con el nivel de catalán básico es suficiente para entenderlo todo", terminó diciendo.
