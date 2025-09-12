La opinión de Pedro Ruiz sobre la última encuesta del CIS de Tezanos: "Le veo contando los votos en Eurovisión"

Esta semana se ha publicado el barómetro de septiembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dirigido por José Félix Tezanos. Según el último sondeo, el PSOE obtendría el 32,7%, mientra que el PP se quedaría en un 23,7%.

La encuesta se habría elaborado la semana pasada, entre los días 1 y 6 de septiembre. En este sentido, los resultados obtenidos han sido distintos a las encuestas privadas que se han realizado en varios medios de comunicaicón en las últimas semanas.

Por este motivo, Pedro Ruiz ha expresado su opinión en su cuenta oficial de la red social X: "Tezanos deja pequeño al Gran Houdini, al Mago Merlín y a Uri Geller. Se saca de la manga del CIS estadísticas siderales", comenzaba diciendo.

Además, Ruiz ha bromeado con las preguntas que el CIS elaboró este verano sobre si los españos verían Eurovisión: "Le veo contanto los votos en Eurovisión ¿A favor de quién? Él sabra", señalaba.

Según el CIS, habría una diferencia de nuevo puntos porcentuales sobre intención de voto entre PSOE y PP. Por otra parte, Vox se quedaría con el 17,3% de los sufragios. Mientras, Sumar estaría en cuarta posición (7,9%), seguido de Podemos (4,3%).

Este barómetro se ha elaborado a partir de los resultados de 4.122 entrevistas, siendo el primero de la nueva temporada política. En julio, el PSOE había registrado un 27% en intención de voto, y el PP un 26,5%, dejando el resultado en empate técnico.

La encuesta del CIS ha incluido cuestiones sobre la reciente ola de incendios. El barómetro pregunta a los ciudadanos si creen "necesario en este momento un gran Pacto de estado, entre todas las fuerzas políticas, para hacer frente a las emergencias del cambio climático".

Las respuestas muestran que un 75,1% cree que es necesario, al contrario del 11,3% que opina que no, y un 8,6% que creee que "depende de la evolución de la situación".