La opinión de Óscar Puente sobre los comentarios de Perico Delgado: "En este país..."

En los últimos días, Perico Delgado se ha visto envuelto en una polémica tras sus declaraciones durante la retransmisión de La Vuelta 2025. El comentarista expresó su opinión sobre la suspensión de la carrera, debido a las protestas en Madrid.

Los comentarios del exciclista han provocado todo tipo de reacciones entre la opinión pública. No obstante, una de las más señaladas ha sido la del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

El político del partido socialista ha comentado en su cuenta de 'X' que "en este país somos muy de penalizar a artistas, deportistas, famosos, etc. por expresar opiniones políticas que no nos gustan".

Además, el vallisoletano aseguró que "para mí Pedro Delgado seguirá siendo el ciclista que más me hizo vibrar en mis años jóvenes". Por último, Puente termina con su característica ironía: "y el comentarista con el que mejor duermo la siesta viendo el Tour o la vuelta".

Óscar Puente, en el Congreso de los Diputados. / José Luis Roca

Los comentarios de Perico Delgado

Con la suspensión de la última etapa, Perico Delgado manifestó que "me parecen fatal que algunos partidos políticos apoyen a este tipo de manifestaciones violentas que separan el país, a los españoles. Es indignante".

El exciclista también hizo referencia al presidente del gobierno, Pedro Sánchez: "¡Qué tristeza más grande! Un presidente del gobierno apoyando las manifestaciones violentas", comenzó en su cuenta de 'X'.

"Él y sus socios llevan años gobernando y vendiendo armas a Israel. Eso tal vez no les dé vergüenza", sentenció. Al respecto de los manifestantes, Delgado señaló que se trataba de "grupos antisistemas que les da igual lo que pasa en Gaza. Solo quieren bronca".

Finalmente, el segoviano calificó que "la imagen que estamos dando en el mundo es lamentable, en un país que se llama democrático. Al final provocas violencia. ¿Por qué no respetáis a los corredores?".