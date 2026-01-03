La opinión de Iturralde González sobre García Verdura, árbitro del Espanyol-Barça: "Más problemas"

Manolo González no se mordió la lengua en la sala de prensa para expresar su malestar por la designación de García Verdura como árbitro del derbi catalán, un encuentro marcado por el regreso de Joan Garcia al RCDE Stadium. Además, ambos equipos afrontan el partido en un gran momento de forma.

El técnico del Espanyol fue claro: "Creo que es un error. Son cosas que no tienen mucho sentido. Se genera una polémica donde no había. Así como yo tomo decisiones, el CTA también las toma, y espero que no vuelva en contra. Es un error, se podía evitar".

Como ya es habitual en Manolo, recurrió a la ironía al referirse a una hipotética victoria del Espanyol sobre el Barça gracias a alguna decisión arbitral favorable: "Si el Espanyol sale beneficiado, será mejor que se vaya de Catalunya".

Iturralde González echa más leña al fuego

Las declaraciones del entrenador del Espanyol no pasaron desapercibidas y en el programa 'El Larguero', presentado por Manu Carreño, analizaron la decisión del CTA de designar a García Verdura para arbitrar el derbi. Iturralde González fue tajante tras decir que Manolo tiene toda la razón del mundo, especialmente cuando comentó que "se podía evitar" este debate.

"Lo último es un poco para sus aficionados pericos de que si se equivoca a favor del Espanyol, pues bueno, eso entra dentro de lo que es una rueda de prensa porque si se equivoca a favor del Barcelona se van a quejar los otros", señaló a los micrófonos de la Cadena SER.

También, manifestó que lo que dice Manolo "es muy razonable", aunque confesó que García Verdura "puede pitar este partido. Para eso es un árbitro de primera división y es muy bueno". Sin embargo, expuso: "¿Qué pasa? Que lo que dice él está claro. ¿Por qué quieres meterle problemas a los árbitros? Más problemas, si ya tenemos bastantes problemas".

Iturralde González expulsa a Ramos en el clásico del 5-0 (2010) por una patada a Messi. / Paco Largo

El ejemplo de Iturralde para entender las declaraciones de Manolo

Sobre la territorialidad, Iturralde comentó que "es muy populista". Por ello, compartió el siguiente ejemplo: "Este año, la final del Mundial, que va a llegar España, imagínate que es España contra Francia. Y ahora ha salido que el mejor árbitro del mundo es Clément Turpin. Pues como es el mejor árbitro del mundo, pues que pite la final del mundial".

Algo que la Federación Española de Fútbol tendría que estar de acuerdo, ya que han quitado la territorialidad para LaLiga, según comentó Iturralde en la Cadena SER.

"Que un Madrid-Barça lo arbitre un colegiado madrileño o uno de Barcelona"

El exárbitro se mostró en contra de la supresión de la territorialidad y afirmó que la designación de García Verdura podría haberse evitado para no generar polémica de forma prematura. Por último, explicó: "Territorialidad, ¿sabes lo que es? Que un Madrid-Barça lo arbitre un colegiado madrileño o uno de Barcelona", lo que provocaría un gran debate popular de aún mayor dimensión.