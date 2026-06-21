ECONOMÍA
La opinión de Gonzalo Bernardos sobre el turismo en España: "Hay dos grandes retos"
El profesor de la Universidad de Barcelona compartió su punto de vista al respecto en su cuenta de X
Gonzalo Bernardos es uno de los economistas más populares de España por los consejos que ofrece sobre la situación económica del país. No obstante, en muchas ocasiones sus declaraciones están en el punto de mira, ya que suelen ser polémicas, especialmente cuando comparte sus opiniones en su cuenta personal de X o en los platós de televisión.
Una de sus últimas reflexiones en la red social de Elon Musk fue sobre el turismo en España, donde quiso dejar claro que "pasa por un fantástico momento". En primer lugar, el economista señaló que "ha dejado de ser una actividad suplementaria y ha pasado a ser una esencial para numerosas familias".
Otro de los motivos que destacó es que ha habido un aumento de "desvío de turistas desde Turquía, Chipre, Emiratos Árabes o Qatar hacia nuestro país".
Sin embargo, el profesor de la Universidad de Barcelona remarcó que el turismo en España tiene dos grandes retos.
El primero de ellos es elevar los ingresos que dejan diariamente los turistas extranjeros y el segundo es lograr que dichos turistas visiten la España interior, debido a que la mayoría de ellos se dirigen a los municipios de costa y a las grandes capitales, según apuntó Bernardos en X.
El economista tiene claro qué sucederá en los próximos años: "El aumento de los ingresos de los hoteles vendrá en mayor medida generada por un incremento del precio de sus habitaciones que por un aumento de la ocupación".
No dudó en decir que para "conseguir lo primero, es necesario invertir, mejorar las habitaciones y los espacios comunes". Además, destacó que "la inversión en la renovación de los hoteles y en su reposicionamiento es más factible si la propiedad dispone de financiación externa".
Por último, el profesor de la Universidad de Barcelona se hizo eco de una de las noticias más importantes de la semana: 'CaixaBank y Cehat movilizan 2.800 millones para financiar alojamientos turísticos en España'.
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