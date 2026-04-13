La opinión de Gonzalo Bernardos sobre Barcelona desata el caos en redes: "Está hecha un asco"

Gonzalo Bernardos es uno de los economistas más populares de España por los consejos que ofrece sobre la situación económica del país. No obstante, en muchas ocasiones sus declaraciones están en el punto de mira, ya que suelen ser polémicas, especialmente cuando comparte sus opiniones en su cuenta personal de X o en los platós de televisión.

Ayer, el profesor de la Universidad de Barcelona compartió su punto de vista sobre la situación actual que se está viviendo en la Ciudad Condal, donde quiso dejar claro que "Barcelona está hecha un asco".

La principal razón que otorgó es que "no puedes caminar porque hay obras en las aceras", pero tampoco "puedes circular con coche porque hay obras y calles cerradas".

Por otro lado, comentó que aparcar en las calles de Barcelona es casi una misión imposible, debido a que "hay muchos distintivos de prohibido parar aunque no haya nada que los justifique".

La opinión de Bernardos no pasó desapercibida en X, donde sus seguidores no dudaron en compartir sus respectivos puntos de vista al respecto. Un seguidor no dudó en decir que "ni Barcelona ni ninguna ciudad son para ir en coche". Otro señaló la mejor opción: "Transporte público siempre".

"Los Ayuntamientos se han convertido en el peor enemigo del ciudadano, dicen que nos quieren mucho, pero hay abrazos que ahogan", compartió otro seguidor.

Gonzalo Bernardos apunta a Laia Bonet

En otro mensaje en la red social de Elon Musk, el economista apuntó directamente a Laia Bonet, la Primera Teniente de Alcaldesa del Ayuntamiento de Barcelona. "Nadie le ha sabido decir que no se pueden hacer tantas obras al mismo tiempo en Barcelona".

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Por último, reconoció que "ni tan solo Janet Sanz supera la incompetencia de Laia Bonet".