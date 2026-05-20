La opinión de Gabriel Rufián sobre la imputación de Zapatero: "Pregunta de examen"

Gabriel Rufián vuelve estar en boca de todos. El político de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se ha convertido nuevamente en tendencia en redes sociales, pero esta vez no por sus declaraciones en el Congreso de los Diputados, sino por varios comentarios sobre la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por blanqueo, tráfico de influencias, integración en organización criminal y falsedad documental en la Audiencia Nacional.

El expresidente del Gobierno de España deberá acudir a la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio, donde tendrá que defenderse de las acusaciones vertidas en su contra. No obstante, Zapatero siempre ha mantenido su inocencia y ha negado cualquier relación con los hechos que se le atribuyen.

La opinión de Gabriel Rufián, al descubierto

El portavoz de ERC compartió en X, antes conocido como Twitter, un vídeo del pasado, donde hablaba del expresidente de España en el Congreso de los Diputados. En primer lugar, el de Badalona empezó diciendo que "sobre ZP. Pienso lo mismo hoy que entonces".

En la intervención compartida en la red social de Elon Musk, Rufián decía: "¿Saben ustedes, y sobre todo usted, señora Álvarez de Toledo, por qué odian tanto a Zapatero? ¿Saben por qué? Porque les ganó en el año 2004, porque derrotó a ETA en el 2011 y porque levantó la campaña en el año 2023. Por eso le tienen tanta manía a Zapatero".

Gabriel Rufián, en el punto de mira / Archivo

"Por cierto, un Zapatero que en el año 2007 defendió a su presidente, al señor Aznar, frente a Chávez. Diciendo literalmente 'yo no opino como Aznar, pero ha sido mi presidente y merece un respeto'. Porque eso es ser patriota y no aplaudir a un genocida y pedirle que bombardee tu país porque no te gusta quién lo gobierna", exponía en el Congreso de los Diputados.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero / MIGUEL GUTIÉRREZ / EFE

No se quedó ahí, pues el político de izquierdas quiso hacer otra reflexión para sus seguidores. En el tuit empezó diciendo:"Pregunta de examen: España tiene cuatro expresidentes vivos".

"El 1º fue el Presidente del robo y del terrorismo de Estado, el 2º fue el Presidente del robo y de la corrupción de Estado, el 3º fue el Presidente del robo y del espionaje de Estado y el 4º le ganó las elecciones del 2004 al PP, acabó con ETA en el 2011, remontó las elecciones del 2023 otra vez al PP y quería volver hacer campaña en el 2027 contra el PP", expresó.

Noticias relacionadas

Después de esta reflexión, Rufián expresó: "Adivina a cuál acaba de imputar un juez a petición de Manos Limpias".