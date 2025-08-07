Suscripción

¿Qué opina este catalán sobre el 'mallorquín' y por qué se ha vuelto viral?

Un creador de contenido de Barcelona causa sensación en redes

Un chico de Barcelona opina sobre el acento mallorquín.

Un chico de Barcelona opina sobre el acento mallorquín. / Pere Morell

Siempre ha existido cierta rivalidad entre catalanes y mallorquines, quizás por su proximidad geográfica y cercanía cultural y social, o puede que precisamente por sus diferencias. En cualquier caso, la 'guerra' ha llegado a redes sociales con un enfrentamiento de lo más sorprendente.

Un conocido creador de contenido catalán ha publicado un vídeo en Instagram en el que alaba el mallorquín, a diferencia de lo que suele ser habitual en las calles de Catalunya.

"¿El catalán que hablan en Mallorca? El puto mejor catalán del mundo", asegura el usuario con un entusiasmo digno de estudio. Y es que la publicación se basa precisamente en destacar esta lengua que es tan parecida y al mismo tiempo tan diferente del catalán.

Por ejemplo, el creador de contenido está muy sorprendido por el uso de vocales abiertas, cadencia pausada y el encanto con el que se pronuncian la mayor parte de sus palabras.

El vídeo acumula miles de reproducciones y decenas de comentarios, y no es para menos: son muchas las personas que han respondido agradeciendo el apoyo a este catalán hacia el mallorquín, cuando históricamente este idioma ha sido infravalorado por el catalán.

Otros tantos usuarios se han sorprendido de que, por primera vez, no se critique ni se corrija el acento o la pronunciación de determinadas palabras. Y en lugar de eso se abrace otras formas de hablar.

Noticias relacionadas y más

Al fin y al cabo, tanto el mallorquín como el catalán son idiomas que enriquecen España aunque muchas personas se centren en anteponer las diferencias para separarnos. Intentemos abrazar nosotros también el uso de otras lenguas, y quién sabe si también podemos aprenderlas aunque sea por hobby o por gusto. El castellano no está solo en España, y eso es maravilloso.

