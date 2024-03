Operan a Aitana Ocaña antes del comienzo de su nueva gira

Aitana Ocaña ha tenido que hacer frente a un contratiempo médico antes de comenzar su gira 'AlphaTour 2024' en la ciudad de Monterrey, México. La artista catalana ha comunicado en su canal de difusión de su cuenta de Instagram que ha tenido que ser intervenida de urgencia para extraer una de las muelas del juicio.

"Ayer por la noche me operaron de la muela del juicio de urgencia, pero estoy lista para Monterrey. ¡Vamos! Con la cara hinchada, eso sí, pero todo en la vida no se puede", escribía con humor. Más tarde, en una publicación posterior, también enseñó el tamaño de la muela que le habían extraído.

Esta no es la primera incidencia bucodental que sufre la barcelonesa, puesto que hace poco tuvo que hacer frente a uno en mitad de su concierto. La efusividad del espectáculo le produjo un accidente en medio del WiZink Center, cuando se rompió uno de sus dientes al golpearse con el micrófono.

"¿Se me ve el diente roto, sí o no?", preguntaba al público del recinto madrileño. "Vale, es que cuando cantaba 'Mon Amour' he dicho: 'Me lo he roto'. Creo que está por dentro, que me lo he roto", reflexionaba ante los asistentes del Palacio de los Deportes de Madrid.