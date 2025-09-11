La operación más reciente de Jorge Javier abre la caja de Pandora: todos los retoques de sus compañeros

Seguro que ya te has enterado de lo que ha pasado con Jorge Javier Vázquez y por qué su nombre está en boca de todos aquellos que han visto, o bien 'Supervivientes All Stars', o bien 'El diario de Jorge': su último retoque estético ha terminado con un rostro completamente diferente, casi irreconocible.

El presentador catalán, que acaba de volver de sus vacaciones estivales, ha sorprendido a la audiencia con unas facciones visiblemente cambiadas debido a las últimas intervenciones estéticas a las que se ha sometido. Y claro, su nueva imagen no ha pasado desapercibida ni para los espectadores... Ni para sus antiguos compañeros de 'Sálvame'.

Hablando de ellos, han aprovechado el programa 'No somos nadie' de TEN para hablar sin tapujos acerca de los arreglos y retoques que ellos mismos se han ido haciendo con el paso de los años.

Los retoques de María Patiño, Kiko Matamoros y Belén Esteban

La más sincera fue María Patiño, quien reconoció que ha pasado hasta 7 veces por quirófano y que todavía tiene pendiente una blefaroplastia para corregir el exceso de piel en los párpados: "los resultados no son inmedaitos, hay que esperar meses para verlos del todo".

María Patiño, antes y después. / RTVE

También habló Kiko Matamoros, quien fiel a su estilo, optó por bromear sobre el asunto asegurando que ya acumula más de 200 operaciones, una cifra claramente exagerada que nada tiene que ver con la realidad. Eso sí, tampoco descarta futuros retoques tanto en párpados como en las bolsas.

Kiko Matamoros, antes y después. / ·

La siguiente en pronunciarse fue Belén Esteban, quien se mostró satisfecha de su operación de pecho, sintiéndose muy orgullosa del resultado final. ¿Y tiene algún retoque pendiente? Aunque no está del todo convencida, le gustaría reducir su abdomen de cara al futuro.

Belén Esteban, antes y después. / ·

Al final, la forma en la que los compañeros de 'Sálvame' de Jorge Javier Vázquez han tratado su nuevo rostro es el mejor ejemplo de que la mayoría mantienen un buen recuerdo del presentador, aunque la relación se haya estropeado un poco desde la cancelación del formato.