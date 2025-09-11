Famosos
La operación más reciente de Jorge Javier abre la caja de Pandora: todos los retoques de sus compañeros
Jorge Javier Vázquez pasa por quirófano, pero no ha sido el único en hacerlo: también sus ex compañeros
Seguro que ya te has enterado de lo que ha pasado con Jorge Javier Vázquez y por qué su nombre está en boca de todos aquellos que han visto, o bien 'Supervivientes All Stars', o bien 'El diario de Jorge': su último retoque estético ha terminado con un rostro completamente diferente, casi irreconocible.
El presentador catalán, que acaba de volver de sus vacaciones estivales, ha sorprendido a la audiencia con unas facciones visiblemente cambiadas debido a las últimas intervenciones estéticas a las que se ha sometido. Y claro, su nueva imagen no ha pasado desapercibida ni para los espectadores... Ni para sus antiguos compañeros de 'Sálvame'.
Hablando de ellos, han aprovechado el programa 'No somos nadie' de TEN para hablar sin tapujos acerca de los arreglos y retoques que ellos mismos se han ido haciendo con el paso de los años.
Los retoques de María Patiño, Kiko Matamoros y Belén Esteban
La más sincera fue María Patiño, quien reconoció que ha pasado hasta 7 veces por quirófano y que todavía tiene pendiente una blefaroplastia para corregir el exceso de piel en los párpados: "los resultados no son inmedaitos, hay que esperar meses para verlos del todo".
También habló Kiko Matamoros, quien fiel a su estilo, optó por bromear sobre el asunto asegurando que ya acumula más de 200 operaciones, una cifra claramente exagerada que nada tiene que ver con la realidad. Eso sí, tampoco descarta futuros retoques tanto en párpados como en las bolsas.
La siguiente en pronunciarse fue Belén Esteban, quien se mostró satisfecha de su operación de pecho, sintiéndose muy orgullosa del resultado final. ¿Y tiene algún retoque pendiente? Aunque no está del todo convencida, le gustaría reducir su abdomen de cara al futuro.
Al final, la forma en la que los compañeros de 'Sálvame' de Jorge Javier Vázquez han tratado su nuevo rostro es el mejor ejemplo de que la mayoría mantienen un buen recuerdo del presentador, aunque la relación se haya estropeado un poco desde la cancelación del formato.
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: 'Esperamos la llegada de...
- Este actor de 'La que se avecina' revoluciona las redes con su nuevo tatuaje: '¡Se te ha ido la olla!
- Mariló Montero se enzarza con Broncano por el 'modus operandi' de Televisión Española: 'Debería haber más libertad de opinión
- Tragedia en el zoo: Cinco leones matan a mordiscos a un cuidador en Tailandia delante de los turistas
- Nicki Nicole no puede ocultar la sonrisa al hablar de Lamine Yamal desde Barcelona: 'Estoy muy enamorada
- Úrsula Corberó será madre: Así es su vida privada, pareja y patrimonio
- Claudia Bavel se sincera sobre su vida privada: 'Estoy hablando con un cantante feo y con un futbolista guapo
- Hacienda beneficiará con 1.150 euros a las personas que vivan con personas mayores de 65 años