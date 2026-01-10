Oosouji: así funciona el método de limpieza japonés que mantiene la casa ordenada

Cada comienzo de año es una nueva oportunidad para iniciar hábitos saludables. La limpieza y el orden de la vivienda son dos elementos muy importantes que proporcionan bienestar físico y emocional.

No obstante, la rutina diaria y el ritmo de vida complica cumplir con las tareas domésticas. Por este motivo, es clave incorporar un sistema a nuestro día a día, que permita mantener el hogar limpio y ordenado.

El Oosouji es un método tradicional japonés que se emplea a final de año, pero que puede aplicarse en cualquier momento. La traducción de este término es "gran limpieza", y se vive como un momento de renovación.

El concepto de esta técnica es deshacerse de todo lo que carece de utilidad, reorganizando cada espacio con un propósito. De esta forma, se prepara el nuevo rincón para recibir el año nuevo de la mejor manera.

Durante la limpieza, el Oosouji se diferencia por hacer una limpieza a fondo de cada estancia. Además, también se limpia el mobiliario y los electrodomésticos de la vivienda.

Este método tradicional se centra en eliminar la suciedad, pero también las energías negativas, según la creencia popular. De hecho, la filosofía del Oosouji invita a reflexionar sobre las pertenencias, deshaciéndose de todo aquello que no aporta valor.

Según los especialistas, organizar un calendario de limpieza puede ayudar a aplicar este método. En este caso, es recomendable dedicar un día de limpieza a cada habitación de la vivienda.

Por último, los expertos aconsejan realizar las tareas domésticas con productos de limpieza naturales y que puedan reutilizarse. Cabe señalar que el orden diario evita que se acumule la suciedad en grandes cantidades.