La OMS alerta de una 'próxima pandemia': "Tiene una tasa de mortalidad de entre el 40 y el 75%"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se encuentra analizando con atención la aparición de un brote del virus Nipah, una enfermedad infecciosa que podría expandirse más allá de las fronteras de la India. Este virus, considerado altamente peligroso, ya ha provocado al menos cinco contagios confirmados y mantiene en alerta a las autoridades sanitarias debido a su elevada tasa de mortalidad y a la ausencia de un tratamiento curativo o una vacuna preventiva.

El foco de la infección se localiza en las cercanías de Calcuta, capital del estado de Bengala Occidental y una de las ciudades más densamente pobladas del país. Precisamente por tratarse de una zona con millones de habitantes, las autoridades han iniciado de manera urgente el rastreo de contactos estrechos y la aplicación de medidas de aislamiento para frenar una posible propagación masiva.

Hay más casos confirmados

Según informaron funcionarios citados por la agencia Press Trust of India, en los últimos días se han detectado tres nuevos casos, lo que ha incrementado la preocupación. Medios internacionales como el Daily Mail se han hecho eco de la noticia, subrayando la rapidez con la que se están sumando nuevas infecciones en un corto periodo de tiempo.

Entre las personas afectadas se encuentran varios profesionales sanitarios: un médico, tres enfermeros y otro miembro del personal de salud. Lamentablemente, uno de los contagiados ha fallecido tras permanecer en coma, lo que evidencia el alto riesgo que supone el virus, incluso para quienes cuentan con atención médica directa y especializada.

Los síntomas iniciales del virus Nipah suelen incluir fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolores musculares, vómitos y dolor de garganta. Con el avance de la enfermedad, pueden aparecer mareos, somnolencia, confusión mental y alteraciones neurológicas graves que indican el desarrollo de encefalitis, una inflamación del cerebro potencialmente mortal.

En algunos pacientes, la infección también provoca problemas respiratorios severos, como neumonía atípica o síndrome de distrés respiratorio agudo. En los casos más graves, la enfermedad progresa rápidamente hacia convulsiones y coma en un lapso de 24 a 48 horas, lo que dificulta enormemente la intervención médica eficaz.

Cuarentenas y controles en aduanas

Como medida preventiva, decenas de personas que estuvieron en contacto con los infectados han sido puestas en cuarentena. Además, países cercanos como Tailandia han reforzado los controles sanitarios en aeropuertos, sometiendo a revisiones médicas a los pasajeros procedentes de la India para detectar posibles casos importados.

De acuerdo con la OMS, aunque la situación no representa por ahora una amenaza global inmediata, sí resulta muy preocupante a nivel local. El virus Nipah es una enfermedad zoonótica, lo que significa que se transmite de animales a humanos, aunque también puede contagiarse entre personas o a través del consumo de alimentos contaminados.

Durante brotes anteriores, como el ocurrido en Malasia y Singapur, se determinó que muchas infecciones humanas se originaron por el contacto directo con cerdos enfermos o con tejidos contaminados. También se ha identificado a ciertos animales silvestres, como los murciélagos frugívoros, como portadores naturales del virus.

El periodo de incubación del virus suele oscilar entre 4 y 14 días, aunque en algunos casos puede extenderse hasta 45 días. Si bien muchas personas logran recuperarse por completo, otras quedan con secuelas neurológicas permanentes. La tasa de mortalidad estimada, que varía entre el 40% y el 75%, convierte al virus Nipah en una de las infecciones más letales conocidas en la actualidad.