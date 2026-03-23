Omar Montes anuncia su retirada: "La música es una mierda"

La visita de Omar Montes a El Hormiguero estaba transcurriendo con normalidad cuando Pablo Motos le preguntó si tenía alguna revelación que quisiera compartir con el público.

El cantante, tras un instante de duda y con un tono más serio del habitual, decidió anunciar algo que dejó al plató en silencio: "Este es mi último año en la música." Explicó que llevaba tiempo valorándolo y que no tenía previsto decirlo esa noche, pero sintió que era el momento de hacerlo público.

"La música es una mierda, Pablo"

Omar repasó sus diez años de carrera, recordando que ha vivido éxitos, números uno y momentos inolvidables, pero aseguró que el ambiente en la industria se ha vuelto insoportable.

Contó que para destacar "uno tiene que tirar al otro", que cuando un artista deja de tener cifras altas "sus mejores amigos de la música dejan de llamarle" y que todo se mueve por intereses. "La música es una mierda, Pablo. Es una falsedad. Si estás pegado, están contigo; si no, pasan de ti."

Añadió que muchos solo quieren colaborar o hacer contenido si el artista es internacional, especialmente latino, y que él mismo ha sentido cómo algunos colegas desaparecen cuando no les conviene estar cerca.

"Aquí en España no se apoya a los artistas locales"

Uno de los momentos más contundentes llegó cuando denunció la falta de apoyo al talento nacional. "Si no eres de Puerto Rico, si no eres Daddy Yankee, no te hacen ni un TikTok. En vez de apoyar el producto nacional español, apoyan a la gente de fuera."

Comparó la situación con otros países: en Argentina, los números uno son argentinos; en México, mexicanos; en Puerto Rico, puertorriqueños.

Sin embargo, en España, según él, "los que la pegan son siempre de fuera".

Para Montes, esta falta de respaldo explica por qué los artistas urbanos españoles no logran consolidarse en las listas de éxitos como ocurre en otros mercados.

"Parece que me tengo que morir para que me escuchen"

El cantante también habló del desgaste emocional que arrastra desde hace tiempo. Confesó que, aunque en los videoclips aparece sonriente, muchas veces por dentro está agotado y sin ilusión.

"A veces estoy grabando un videoclip y por dentro estoy diciendo: estoy cansado, me quiero ir a casa."

Criticó que el reconocimiento llegue tarde y lanzó una reflexión amarga: "Parece que me tengo que morir para que me escuchen. Disfrutadme ahora que estoy vivo."

Un adiós que podría no ser definitivo

Pablo Motos intentó restarle dramatismo, pero Montes insistió en que necesita alejarse del sector. "Este es mi último año en la música. Necesito estar un tiempo a mi rollo."

A pesar de no haber cumplido aún los 40, aseguró que su decisión no tiene que ver con la edad, sino con su bienestar mental y la pérdida de motivación.

También descartó que se trate de una estrategia para vender más entradas, como han hecho otros artistas en el pasado. "Yo no lo he dicho nunca. Llevo diez años. Pero este año necesito que sea el último porque creo que me van a valorar más."