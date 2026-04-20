Omar Montes manda a Edu Aguirre al médico: "No puedo respirar"

Edu Aguirre ha vivido unos días difíciles tras sufrir un percance físico durante su preparación para La Velada del Año. El periodista ha publicado un vídeo en 'Chiringuito Inside' en el que explica que acudió al médico tras pasar nueve días con la nariz en mal estado, en lo que él mismo calificó como un "día complicado".

La preocupación comenzó días atrás, cuando Aguirre apareció en 'El Chiringuito' con evidentes signos de inflamación en la nariz, hasta el punto de no poder sonreír con normalidad. Él mismo llegó a comentar en directo que podría tenerla desviada, mientras el programa emitía imágenes de sus entrenamientos en los que incluso se le veía sangrando tras una sesión de boxeo.

Ahora, el periodista ha aclarado el origen del golpe: un sparring con Omar Montes. "Bueno, pues el que me hizo esto fue mi hermano Omar Montes. Un crack, un tío con un corazón enorme, pero que pega muy duro y que boxea muy bien", explicó, quitando hierro al asunto pese a las molestias.

El combate amistoso tuvo lugar en casa de Ilia Topuria, donde también estaban presentes nombres conocidos como Pablo Motos, Javi Climent o Alexander Topuria. Según relató, fue el propio Topuria quien propuso que ambos hicieran un par de asaltos durante la reunión.

Aguirre quiso dejar claro que el sparring fue "supersano" y sin ningún tipo de rivalidad, ya que mantiene una buena relación con Montes. Sin embargo, con el paso de los días comenzaron los problemas físicos: "Tengo los cartílagos superhinchados. Mi preocupación ahora es si tengo el tabique desviado porque han pasado nueve días. La inflamación prácticamente no baja. No puedo respirar", confesó.

El periodista también reconoció que empezó a inquietarse al ver que no mejoraba, ya que seguía supurando varias veces al día y hasta había tenido algo de fiebre, y decidió acudir al médico.

Después de la revisión, las noticias fueron relativamente tranquilizadoras. El doctor le explicó que no tenía nada roto y que el hueso estaba bien, aunque sí tenía el tabique desviado y el cornete izquierdo inflamado. De momento no hará falta operar, pero tendrá que tomar antibióticos y vigilar la evolución por si hiciera falta drenar la zona.

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Médico enseñando la placa de Edu Aguirre / Chiringuito Inside

Al salir, Aguirre se mostró más calmado: "Estoy un poquito más tranquilo al saber que no tengo nada roto. Hay que hacer más pruebas, pero toca entrenar un poco, aunque sin contacto". Tras entrenar, insistió en esa idea: "Estamos bastante bien. La tengo todavía bastante inflamada, pero me quedo bastante tranquilo. Es algo que me preocupaba".