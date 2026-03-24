FAMOSOS
Omar Montes desata risas al contar sus banquetes con Pablo Motos e Ilia Topuria
El cantante revela su peculiar filosofía: comer poco cuando paga él y arrasar cuando invitan Pablo o el campeón de la UFC
La visita de Omar Montes a El Hormiguero volvió a demostrar por qué es uno de los invitados más imprevisibles y divertidos del programa.
El artista llegó con su mezcla habitual de humor, espontaneidad y ocurrencias, y desde el primer minuto consiguió que el plató estallara en carcajadas.
La comida con Pablo Motos e Ilia Topuria
Nada más comenzar la entrevista, Pablo Motos quiso recordar una comida reciente que compartió con Omar Montes e Ilia Topuria.
El presentador abrió el tema asegurando que jamás había visto a nadie comer tanto como Omar. A partir de ahí, el cantante tomó el relevo y la anécdota se convirtió en uno de los momentos más divertidos de la noche.
Omar explicó que en aquella comida pidió mucha comida porque sabía que la cuenta la pagarían o Pablo o el campeón de UFC. Lo dijo sin rodeos: cuando paga otro, él se permite pedir de todo; cuando le toca pagar a él, se limita a "un trozo de pollo".
Pablo, entre risas, añadió que la semana pasada volvieron a comer juntos y que Omar se comió casi cuatro filetes. El artista no solo no lo negó, sino que lo justificó con una lógica muy suya: cuando sale con Pablo, come mucho porque "se autoabastece". Según él, aprovecha para comer bien y que le dure hasta la próxima vez que lo inviten.
"Cuando pago yo, no gasto": la filosofía gastronómica de Omar
El cantante insistió varias veces en que su apetito depende directamente de quién pague la cuenta. Si paga él, pide poco. Si paga Pablo Motos, pide como si fuera la última cena. Y si está Ilia Topuria, todavía más.
La naturalidad con la que lo contó, sumada a la complicidad entre ambos, convirtió la anécdota en un auténtico espectáculo.
"Hay que pensar como James Bond": un toque de filosofía inesperada
Entre broma y broma, Omar también dejó espacio para reflexionar. Explicó que su filosofía de vida se basa en "pensar como James Bond", porque el personaje siempre encuentra la manera de resolver cualquier problema. Una declaración que, viniendo de él, sonó tan seria como divertida.
Un invitado que nunca deja indiferente
La presencia de Omar Montes en El Hormiguero volvió a ser un torbellino de humor, anécdotas y espontaneidad.
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