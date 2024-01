Omar deja a Carlos Sobera sin palabras en 'First Dates': "Me apuntaron con un arma por ser gay"

Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple. 'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Omar vino de Perú a España, porque ser gay en su país le costó muy caro. Tuvo que huir de donde vivía por las continuas amenazas que recibía: "Tuve que salir huyendo por la homofobia que hay en el Perú... Tuve amenazas de muerte, me llamaban para hostigarme, me apuntaron con arma de fuego por ser gay para advertirme de que me iban a matar".

Cogió tanto miedo que incluso se hizo religioso, y eso le llevo a evitar las relaciones con otras personas: "Soy único". A cenar con él, ha venido Carlos, se está recuperando de varias secuelas que le dejó un ictus sufrido, pero en vez de alejarse del mundo ha aprendido a valorarse: "Tengo que ser tal como soy sin hacer daño a nadie", ya que su entorno tampoco tomó bien que fuese gay.

Carlos se dedica al misterio y el tarot, algo que demostró en la cita, pero a Omar ni le gustan ni se cree esas cosas: "Te voy a decir una cosa, yo rodé una película con Miguel Bosé y Nacho Duato en Perú, que se llamaba 'El Forastero' y el forastero era un extraterrestre, no era yo", le dijo.

Durante la cena Omar, se ha interesado por los problemas de salud de Carlos, tanto que llegó hasta a llorar. Todo parecía que iba bien pero Omar le contó su trayectoria como tarotista y esto enfrió mucho la cita, porque le llegó a contar que escuchó la voz de su abuela muerta.

En el momento de la decisión final ambos tenían claro que era un "no". No tenían demasiadas cosas en común y ambos tuvieron claro que no querían tener una segunda cita.