No olvides tu paraguas este fin de semana: el tiempo se estropea en Cataluña de forma brusca

Hemos atravesado unos días complicados a nivel de meteorología a causa de la borrasca Benjamín, pero la cosa está lejos de llegar a su fin en cuanto a lluvias y precipitaciones.

Según ha recogido el Meteocat tras su nueva predicción para los próximos días, el tiempo se va a estropear en gran medida a lo largo de este fin de semana.

La cosa comenzará con un viernes mayormente soleado con cielos despejados en prácticamente toda la región de Cataluña, pero la situación cambiará drásticamente para el sábado.

En este mismo sentido, la agencia de meteorología describe que la jornada del 25 de octubre estará protagonizada por lluvias a lo largo de toda la Comunidad Autónoma.

No hablamos de una exageración: los cielos de toda cataluña estarán completamente nublados, dejándonos con precipitaciones en la mayor parte de la región.

Esa es la razón por la que el Meteocat asegura que el tiempo no nos dará un respiro a lo largo del fin de semana, dado que la situacón solo mejorará durante las últimas horas del domingo.

Además de esto, la institución confirma una bajada generalizada en las temperaturas, las cuales alcanzarán cifras de 21ºC de máximas y 6ºC de mínimas.

Y es que estamos ante un dato que non hay que tomar a la ligera, dada la advertencia del Meteocat: este descenso de las temperaturas es el paso previo a un frente frío de lluvias con aire polar.