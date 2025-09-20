Olvídate de cortar la fruta en horizontal: esto es lo que dicen los médicos

Cortar fruta es un gesto cotidiano en cualquier cocina, pero lo que muchos no saben es que hacerlo en horizontal puede aumentar considerablemente el riesgo de accidentes domésticos, tanto al momento de manipular el cuchillo como a la hora de consumirla. En frutas redondas, pequeñas o con pulpa firme, este corte mal orientado puede incluso favorecer episodios de asfixia, especialmente en niños o personas mayores.

¿Por qué cortar fruta en horizontal puede ser peligroso?

Cuando cortamos una fruta en horizontal (es decir, de lado, como si la partiéramos por la mitad en forma de disco), la forma resultante de las rodajas suele ser circular, lisa y del tamaño exacto de la tráquea humana. Esto puede hacer que, si se consume sin masticar adecuadamente, la rodaja encaje peligrosamente en la garganta, provocando una obstrucción.

Este riesgo es particularmente alto en:

Uvas

Rodajas finas de manzana o pera

Kiwis

Plátanos cortados en discos

En el caso de niños, estos cortes aumentan el riesgo de asfixia, ya que muchas veces comen mientras juegan o no mastican lo suficiente. Lo mismo sucede con adultos mayores con problemas de deglución.

Según los médicos, los alimentos con forma redonda y superficie resbaladiza son una de las principales causas de atragantamiento infantil.

Cortar la fruta en sentido vertical (de arriba a abajo) reduce significativamente este riesgo:

Las piezas resultantes no son perfectamente redondas ni simétricas, por lo que es más difícil que se alojen en la tráquea.

El corte vertical permite dividir o trocear más fácilmente la fruta en segmentos irregulares que se mastican mejor.

la fruta en segmentos irregulares que se mastican mejor. Al evitar discos lisos, se estimula una masticación más completa y segura.

🚨 ¡No cortes la fruta así! 🍌🍇🍓 Un gesto tan simple como cortar la fruta en horizontal puede ser peligroso, sobre todo en niños o personas mayores. 😨 ⚠️ ¿Sabías que puede dificultar el paso por la garganta y provocar asfixia? ✅ Mejor: córtala en vertical. ¡Más seguro, más fácil de tragar! 👶👵 Si cuidas de peques o mayores, este tip puede marcar la diferencia.

Recomendaciones