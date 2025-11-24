Olvídate de las bolsas de plástico en el supermercado: este truco práctico y ecológico lo cambia todo

Seguramente la mayoría de vosotros ya haya aceptado que comprar bolsas de plástico en el supermercado es lo más normal del mundo, o bien llevar tu propia bolsa desde casa para ahorrarte ese sobrecoste y ayudar de paso al medioambiente. Desde 2018, en España es obligatorio pagar por lo que antes era gratuito: una medida que nos ha obligado a buscar alternativas más sostenibles.

Sin embargo, hay personas que no llevan bolsas de plástico al supermercado y se marchan con la compra completa sin pagar ni una sola bolsa en el supermercado. ¿Cómo lo hacen?

El truco de Marta Escalante para comprar sin pagar por una bolsa de plástico en el supermercado

Marta Escalante, creadora de contenido de moda y 'lifestyle' con más de 200.000 seguidores en Instagram y 70.000 en TikTok, publicó hace varios años un vídeo que se ha vuelto a hacer viral: cómo utiliza cajas de leche vacías para transportar su compra.

Según explicó la creadora, se trata de un método práctico y resistentes gracias a la estructura que tienen las cajas de cartón y a las asas que incorporan la mayoría de ellas: permiten llevar los productos cómodamente de un lugar a otro sin recurrir a bolsas de plástico.

Lo más sorprendente fue la reacción de la cajera del supermercado, quien confesó nunca haber visto a nadie emplear ese sistema: "me he acostumbrado desde hace bastantes años a no pedir bolsa porque me da rabia comprarla y no tiene ningún sentido que me la den de papel", señala Marta.

Aunque no lo hayas pensado antes, llevar la compra en cajas de leche vacía también es una buena forma de ayudar al medioambiente: es mucho más ecológico y sostenible aprovechar estos envases que acaban en la basura.

El Ministerio para la Transición Ecológica recuerda que las bolsas de plástico están hechas con derivados del petróleo y pueden tardar más de 50 años en degradarse, por lo que cualquier alternativa que evite su uso es bienvenida.