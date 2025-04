Olivia Molina, nueva invitada de 'Pasapalabra' para hoy, 8 de abril de 2025

Este martes, 8 de abril de 2025, llegan nuevos invitados a 'Pasapalabra'. El formato de televisión, presentado por Roberto Leal, es conocido por contar con la participación de varias celebridades. La actriz Olivia Molina, conocida por pertenecer a la tercera generación de la familia Molina, estará concursando en el famoso programa de Antena 3.

La intérprete española es nieta del cantante Antonio Molina, e hija de la también actriz, Ángela Molina. Desde pequeña, ha estado involucrada en el mundo de la música y el cine, despertando una gran pasión en su interior.

La catalana hizo su debut ante las cámaras a los diez años, en un documental sobre arte judío en Toledo. Después estudió interpretación en Londres, en la escuela de Arte Dramático de Juan Carlos Corazza. Más tarde, debutó en la gran pantalla con la película 'Jara'.

La actriz española ha conseguido una exitosa carrera como actriz, acumulando varios papeles como protagonista en cine, televisión y teatro. No obstante, siempre ha mantenido un perfil más discreto en los medios de comunicación.

En una entrevista para 'YoDona', subrayó la importancia de su madre en todos los ámbitos: "Me alivia, me enseña, me hace ser más relativa en muchos aspectos. Me ilumina mis ideas y eso me encanta", expresaba sobre Ángela Molina.

En 2010, Olivia Molina comenzó una relación con Sergio Mur. La pareja comparte profesión y se conocieron durante el rodaje de 'Física o Química'. Después de dos años de noviazgo, tuvieron a su primera hija en común, Vera. En 2015, los actores tenía a su segundo hijo, Eric, tres años mayor que su hermana.

En una entrevista para 'SModa', destacó que convertirse madre no le ha hecho renunciar a nada: "Es lo que me pide mi manera de ser y la familia que quiero construir. Es muy importante preservar ciertas cosas y poder elegir el tipo de vida que quiero. No me ha supuesto un sacrificio", confesaba la protagonista de 'Regreso a las sabinas'.

De la misma forma, no tiene problema en reconocer que la maternidad requiere esfuerzo: "Es una responsabilidad inmensa, cruda y hermosa. Algo tan grande que a veces sobrecoge. Tengo más capacidad de amar, pero también más miedos", aseguraba al citado medio.