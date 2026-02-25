"Olía a hierba": el comentario viral sobre Snoop Dogg tras su debut como inversor en el fútbol inglés

Snoop Dogg lleva décadas siendo un icono del rap, pero ahora suma un nuevo rol inesperado: inversor en el fútbol inglés. Y su nueva aventura ya ha dejado un primer momento muy viral captado por las cámaras.

Snoop Dogg tuvo una aparición estelar en el estadio del Swansea

Fue hace unos meses que Snoop Dogg decidió comprar una parte del club para añadir a su patrimonio. Ahora, ha saltado la noticia dado que se le pudo ver recientemente en la que se trata de su primera comparecencia oficial en el estadio del equipo.

La presencia de Snoop Dogg viendo al Swansea City se viralizó rápidamente dado que, entre otras cosas, llegó vestido de pies a cabeza con el merchandising oficial del equipo. Y lógicamente eso desató el furor entre los fans del conjunto inglés.

El rapero no solo quiso comparecer, sino que también se reunió con jugadores y miembros del staff técnico para hacer de este un momento muy especial. Tal es así, que llegó a realizar una pequeña actuación mediante la que interpretar su icónico 'Drop it like it's hot'.

El Swansea City se volcó para con la presencia de uno de sus máximos accionistas con ideas tan originales como repartir toallas del club con el rostro del rapero. Y Snoop Dogg a su vez tuvo bonitos gestos como regalar entradas.

Si bien el encuentro en cuestión (en el cual el Swansea jugaba contra el Preston) acabó con el resultado de 1-1, lo verdaderamente memorable llegó de los comentarios del entrenador del rival: Paul Heckingbottom.

Al enterarse este de la presencia de Snoop Dogg en el estadio, el entrenador mencionó que "olía a hierba" en el túnel de vestuarios. Es bien conocido que Snoop Dogg de siempre ha 'lidiado' con sustancias como la marihuana, así que el comentario desató bastantes risas.

En general, se puede concluir que la primera visita oficial de Snoop Dogg al estadio del Swansea City concluyó como un éxito total. Quién sabe, puede que si el club empieza a obtener grandes victorias, el rostro del rapero se convierta en algo común en el fútbol inglés.