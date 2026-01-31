Oleada de críticas a un youtuber por desvelar cuánto cuesta fabricar la baliza V16

Los triángulos de emergencia ya forman parte del pasado. El presente son las balizas V16, obligatorias en España desde el 1 de enero de 2026 para turismos, furgonetas y autobuses. Este dispositivo, equipado con geolocalización, envía la ubicación del vehículo inmovilizado a la plataforma DGT 3.0 en el momento de su activación. Desde la DGT insisten en que solo deben utilizarse balizas V16 homologadas.

La decisión está en boca de todos, ya que las balizas no cumplen correctamente su función. Cuando se colocan para señalizar, apenas son visibles. En redes sociales ya circulan miles de ejemplos en los que se aprecian más los warnings del vehículo que la propia baliza V16.

Hace unos días, el youtuber Nil Ojeda echó más leña al fuego en el debate sobre las balizas V16 tras viajar a China, donde visitó uno de los grandes almacenes del país.

Curiosamente, el creador de contenido acudió a una instalación en la que se fabrican este tipo de balizas. Cabe recordar que en China se producen numerosos artículos que posteriormente llegan a la península ibérica.

En el almacén, al toparse con la baliza V16, al creador de contenido le llamó la atención el precio de coste frente al precio de venta en España. Le aseguraron que en China una baliza V16 cuesta un total de 19 yuanes, es decir, poco más de dos euros.

Sin embargo, en España puede llegar a costar hasta 40 euros, un precio más que significativo si se compara con el coste real de producción. En otras palabras, quienes compran y distribuyen las balizas obtienen más de 30 euros de beneficio por unidad, de manera casi inmediata.

La reacción del creador de contenido no está pasando desapercibida en X, antes conocido como Twitter. Él mismo ha bromeado con la situación después de recibir una oleada de críticas: "Youtuber descubre el capitalismo".

El creador de contenido tiene una marca de ropa, 'Milfshakes', y, según sus seguidores, debería saber cómo funciona el negocio. Además, él mismo hace lo mismo: "Youtuber vendiendo camisetas por 30 veces su valor, se extraña que otros productos se vendan en un por 10".