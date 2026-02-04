Oleada de críticas a 'Pasapalabra' por dar el mayor bote de la historia: "No tiene gracia"

'Pasapalabra' es uno de los concursos más importantes de la televisión en España. Se emite desde el 24 de julio de 2000 y, a lo largo de su historia, ha pasado por distintas cadenas, desde Telecinco hasta Antena 3. Este jueves, el programa presentado por Roberto Leal repartirá el mayor bote de su trayectoria: una cifra muy cercana a los 2,7 millones de euros.

Ante este acontecimiento histórico, Antena 3 ha decidido tomar medidas especiales y trasladar la emisión al prime time, algo que ya ocurrió con los dos últimos grandes botes del concurso. Así sucedió en 2023 con Rafa Castaño y más recientemente con Óscar Díaz.

Además, los actuales concursantes, Manu y Rosa, acudirán previamente a 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos, la misma noche en la que se conocerá quién se llevará el ansiado bote.

Una decisión que no ha gustado en absoluto a una gran parte de la audiencia de 'Pasapalabra', que considera el cambio de horario profundamente injusto para todos aquellos espectadores que siguen el programa desde hace años a la misma hora, especialmente para las personas mayores.

Muchos de ellos, a las 23:00 horas de la noche, ya se encuentran descansando, por lo que este nuevo horario les impide disfrutar de un espacio televisivo que forma parte de su rutina diaria.

Bote de 'Pasapalabra' / Achivo

Otra de las principales quejas de los seguidores del concurso es que el programa de Antena 3 ha perdido gran parte de la emoción que lo caracterizaba. Anteriormente, la audiencia veía 'Pasapalabra' con la expectación de poder presenciar en directo el momento en el que un concursante podía ganar el bote del programa.

El descontento de los espectadores se ha hecho especialmente visible en X, antes conocido como Twitter, donde numerosos usuarios han mostrado su malestar por la decisión tomada por Antena 3. Uno de ellos critica que se haya retrasado la emisión "poniéndolo a más de las once de la noche solo para conseguir ser un programa líder en el prime time".

Noticias relacionadas

Otro seguidor del programa añade: "A las 11 empieza, y hasta las 12 como mínimo no dan el bote. Todo por llevarse la audiencia del día. Además, dime tú qué gracia tiene si ya se sabe que se lo llevan".