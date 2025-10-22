Olas de hasta siete metros y rachas de viento muy fuertes: la AEMET alerta sobre la borrasca Benjamín

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha alertado sobre la llegada de la borrasca Benjamín, que va afectar con vientos muy fuertes a amplias zonas de la Península Ibérica, especialmente en el norte, donde ya se han activado las alertas en algunas zonas.

La borrasca Benjamín acaba de llegar hoy, miércoles 22 de octubre, a la península, con avisos activados a partir de las 18:00 y hasta la medianoche, especialmente en las zonas de A Coruña y Lugo, momento en el que se prevén las lluvias más fuertes. Estará presente hasta bien entrado el jueves.

Además, en el resto del país se espera que lleguen otros fenómenos adversos, especialmente en el tercio noroeste. Los vientos muy fuertes se desplazarán por varias zonas amplias, por lo que hay que extremar las precauciones, sobre todo en las zonas donde ya se han decretado las alertas.

Se espera que haya tormentas ocasionales en todo el país, donde predominarán los cielos nubosos, aunque tenderán a despejarse en la mitad sur, con temperaturas estables o que incluso aumentarán a lo largo del día.

El viento soplará del suroeste y oeste con rachas muy fuertes en Galicia, Asturias, el Cantábrico y norte de la cordillera Ibérica. Mucha precaución, especialmente en estas zonas, en las horas de mayor peligro. Se recomienda quedarse en casa en la medida de lo posible.

Las olas también van a ser protagonistas con la llegada de la borrasca Benjamín, ya que se espera un importante temporal marítimo en la zona norte, donde pueden llegar a alcanzar hasta siete metros de altura. Esto, evidentemente, generará peligro en las costas del litoral norte.

El riesgo para la navegación y las actividades marítimas será alto, y por eso se han activado los avisos naranjas, que indican la necesidad de extremar las precauciones frente al fuerte oleaje y las posibles consecuencias que puede dejarnos este temporal.